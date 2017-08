Gibis raros de “Mulher Maravilha” estão sendo leiloados no eBay

Fãs da Mulher Maravilha, preparem-se: o eBay está leiloando os três gibis mais raros da heroína, “Wonder Woman #1 CGC 9.0″ (de 1942), “Sensational Comics #1 CGC 9.6” (1942) e “All-Star Comics #8 CGC 9.4” (1941).

As HQs estão sendo vendidas por Darren Adams, colecionador e proprietário da loja Pristine Comics. Da última vez que Adams vendeu um gibi no eBay, em 2014, ele faturou impressionantes US$ 3,2 milhões com a obra.

Ele garante que os três gibis de “A Mulher Maravilha”, que têm mais de 75 anos, estão em perfeitas condições.

Os lances pelas três revistas estão subindo rapidamente – até o momento, já atingiram a margem de US$ 250 mil. Você arrisca um lance?