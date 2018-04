McDonalds anuncia sanduíches temáticos para Copa do Mundo 2018

Os nostálgicos pelos já tradicionais hambúrgueres da Copa do Mundo do McDonalds podem comemorar. A rede de restaurantes divulgou as oito opções da edição de 2018 — uma a mais do que as sete habituais, preenchida pelo McBrasil, agora distribuído diariamente. Os lanches terão preços mais altos e farão parte do cardápio Premium, custando R$29,90 no combo com batata grande e refrigerante.

Essas não são as únicas novidades. Cada sanduíche acompanhará uma porção de batatas com molhos e condimentos populares no país em questão, e a carne bovina presente em todos eles pode ser substituída por filé de frango. Apesar da Itália não ter se classificado para a competição, ela ainda será homenageada — o McItália, um dos mais procurados, estará presente, com a justificativa de que cada produto homenageia uma seleção campeã.

Conheça os participantes da edição especial de 2018:

McItália McItália

McItália – Domingo

Queijo mussarela, tomate, polpetone, pepperoni, mussarela com tomate seco

McFrança McFrança

McFrança – Segunda-Feira

Queijo emmental, queijo brie e cogumelo caramelizado

McEspanha McEspanha

McEspanha – Terça-feira

Copa, maionese de azeitona

McAlemanha – Quarta-feira

Queijo emmental, cebola caramelizada, mostarda rústica

McUruguai McUruguai

McUruguai – Quinta-feira

Queijo emmental, copa fatiada, cebola crocante e molho de ervas

McInglaterra McInglaterra

McInglaterra – Sexta-feira

Queijo emmental, bacon, picles, cebola crocante, molho barbecue

McArgentina McArgentina

McArgentina – Sábado

Queijo cheddar, bacon, maionese de chimichurri

McBrasil – Todos os dias

Queijo tipicamente brasileiro, mix de folhas, maionese de ervas, bacon