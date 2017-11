Por que o Chaves morava na casa número 8 e a Bruxa, na 71?

O garoto morava no número 8 porque o seriado foi criado e exibido pela Televisa, que era transmitida no canal 8 (as televisões antigas conseguiam sintonizar um número restrito de canais, cada um associado a um número). Assim, o programa pôde ser batizado como “El Chavo del Ocho” (“O garoto do oito”, em referência tanto à sua casa quanto ao canal).

“Chavo” é uma gíria mexicana para garoto, “pivete” e é assim que ele é chamado por todos os outros personagens. No Brasil, optou-se por traduzir o apelido com um (sobre)nome parecido, “Chaves”. Mas, no original, o nome verdadeiro do protagonista interpretado por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) jamais é revelado. Toda vez que o menina estava prestes a dizer, era é interrompido por Seu Madruga, Quico, Chiquinha ou Dona Florinda. Portanto, o mistério permanece até hoje.

Originalmente, Bolanõs planejava que Chaves morresse após ser atropelado por um carro. Ainda bem que a filha do ator o aconselhou a não concretizar a tragédia. O órfão, que passa seus dias enfiado num barril, apareceu pela primeira vez na TV mexicana no dia 20 de junho de 1971, e chegou ao Brasil apenas na década seguinte, em 1984.

A “moradia” de Dona Clotilde, vivida por Angelines Fernández (1922-1994), também não é por acaso. Ela começou a gravar o programa em 1971 – daí vem o número da casa de sua personagem. Na trama, a senhora é atormentada pelas crianças da vizinhança, que a enxergam como uma bruxa má, uma “velha carcomida” que mora sozinha em uma casa mal-assombrada. Mas, no fundo, ela é muito sensível: vive junto de seu cãozinho, Satanás, e morre de amores por Seu Madruga, para quem cozinha bolos e frangos assados.

O que poucos sabem é que, na vida real, Angelines tinha um lado bem “hardcore”, o oposto de sua personagem: a atriz foi uma guerrilheira que lutou contra a ditadura fascista de Francisco Franco durante a Guerra Civil Espanhola.

FONTES Sites IMDb, Vila do Chaves e Brasil Post