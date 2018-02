Rio receberá uma maquete com quase um milhão de peças de Lego

Pense na maior estrutura de Lego que você já montou. Agora, multiplique o tamanho dela várias e várias vezes. Isso não chega nem perto da que o Rio de Janeiro receberá no próximo dia 1. Com quase 20 m2, um metro de altura e pesando mais de uma tonelada e meia, a maquete homenageia a cidade e será doada pela LEGO® em um evento em comemoração ao aniversário de 453 anos do Rio.

A maquete traz 25 construções que representam importantes pontos turísticos da cidade, como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o calçadão de Copacabana e até a Lagoa Rodrigo de Freitas. Para dar vida a esta estrutura de 947 mil peças, 50 pessoas, supervisionadas pelos chamados Master Builders (montadores profissionais da Lego), trabalharam nela durante cerca de três meses. Divididas em três equipes, elas atuaram simultaneamente nas fábricas da empresa dos EUA, da Dinamarca e da República Checa.

Construída em 2016, a montagem é a mesma que ficou exposta no Boulevard Olímpico durante as Olimpíadas. A partir do dia 2 de março, quem quiser vê-la poderá ir até a Fundação Cidade das Artes, onde ficará disponível ao público.