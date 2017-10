Existe lutador de sumô magro?

PERGUNTA Will Poliveri, São Paulo, SP

Tecnicamente, sim. Para a Confederação Brasileira de Sumô, a categoria leve admite mulheres de até 65 kg ou homens de até 85 kg. Com esse peso, dependendo de sua altura, o(a) atleta provavelmente será considerado(a) “magro(a)”. Confira na tabela abaixo a definição de peso de todas as categorias.

No Japão, porém, as regras são diferentes, porque são inspiradas em tradições antigas. Lá, não há divisão por peso: todo mundo pode lutar com todo mundo. Recentemente, por exemplo, Takanoyama Shuntaro (na imagem acima) conseguiu conquistar a makushita (a terceira divisão mais alta do torneio japonês). E ele era o único atleta abaixo dos 100 kg: tinha só 98 kg distribuídos em 1,87 m.

CATEGORIA: Leve

Peso masculino: Até 85 kg

Peso feminino: Até 65 kg

CATEGORIA: Médio

Peso masculino: Entre 85 e 115 kg

Peso feminino: Entre 65 e 85 kg

CATEGORIA: Pesado

Peso masculino: Acima de 115 kg

Peso feminino: Acima de 85 kg

CATEGORIA: Absoluto

Peso masculino: Sem limite

Peso feminino: Sem limite

FONTE Confederação Brasileira de Sumô; sites Sumô Brasileiro, Trip e Japan Times