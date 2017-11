Quais são as armas usadas no kung fu?

PERGUNTA DO LEITOR Wagner J. dos Santos, Campo Grande, MS

São centenas. Na verdade, o kung fu não é uma arte marcial propriamente dita, mas um termo genérico para as diferentes modalidades de luta da China. Dentre as mais famosas, estão o wing chun, popularizado por Bruce Lee. Segundo Walter Roberto Correia, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, cada arma desempenha uma função específica dentro de cada modalidade. Como essas armas surgiram em contextos sociais, políticos e históricos diferentes, o uso também precisou se adaptar. “Hoje, a função delas é promover o desenvolvimento da consciência pessoal e corporal para que, de alguma forma, essas experiências sejam úteis no dia a dia”, explica.

GALERIA DE ELITE

As principais armas do kung fu

1. Bastão (gun)

Chamado “pai das armas”, pois foi a partir dele que as outras foram desenvolvidas. Tem entre 1 e 2,1 m. Alguns são flexíveis e contêm detalhes de metal para causar mais danos. Ele pode ser feito de carvalho ou ferro e mede entre 1 e 2 m

2. Lança (qiang)

Também chamada “rei das armas”, normalmente é feita de ligustro, uma árvore chinesa. Tem uma ponta de metal e um adereço de pelo de cavalo. O comprimento costuma ser igual à altura do lançador com a mão levantada, mas há modelos de até 3,6 m

3. Sabre (dao)

Conhecido como “o general das armas”, ele tem 3,6 mil anos de história. Conta com uma empunhadura forrada com corda e um disco que a separa da lâmina e evita que a água da chuva ou o sangue escorram para a mão

4. Espada (jian)

“O cavalheiro das armas” foi desenvolvido no Período dos Estados Combatentes (475-221 a.C.), a última fase antes da unificação da China. Modelos antigos tinham 85 cm de comprimento, 10 cm menores que os atuais. A espada de hoje em dia pesa até 1,1 kg

Guan Yu, general do século 3, é considerado protetor das artes marciais chinesas

5. Tridente

Era mais usado para a caça do que para a batalha

6. Machado

Mais elaborado que o europeu, tem desenhos em relevo

7. Maça em barra

Com lâminas cruzadas, tem uma longa cabeça

8. Arco e flecha

Inicialmente, o arco disparava pelouros, uma esfera rígida não explosiva

9. Chicote de corrente

Junção de várias peças de ferro ou aço articuladas, geralmente com uma ponta em forma de dardo

10. Besta

Tem variações como a besta acoplada na sola do calçado, para ataques-surpresa

