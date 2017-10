Qual esporte fatura mais: futebol, beisebol ou basquete?

Em receita absoluta (considerando patrocínio, venda de ingressos e direitos de transmissão), o futebol americano é o que mais arrecada. Como uma análise global de cada esporte seria imprecisa, comparamos as modalidades por meio de suas ligas mais lucrativas. Entre as cinco mais rentáveis, quatro são dos EUA – NFL (futebol americano), MLB (beisebol), NBA (basquete) e NHL (hóquei no gelo) – e a outra é o torneio de futebol inglês (EPL). “Nas ligas norte-americanas, praticamente todas as franquias possuem acionistas, que veem aquilo como um negócio. Já nas ligas estrangeiras, como as do futebol europeu, muitas vezes os clubes são geridos por entidades sem fins lucrativos e mais políticas”, explica Eduardo Muniz, professor de marketing esportivo da ESPM. A seguir você confere não apenas o quanto cada liga arrecadou recentemente mas também outros dados que mostram a força econômica desses esportes.

Receita total na temporada*

1º US$ 12,1 bilhões (2015 – 2016) – NFL National Football League (EUA)

2º US$ 8,3 bilhões (2015) – MLB Major League Baseball (EUA)

3º US$ 5,1 bilhões (2014 – 2015) – NBA National Basketball Association (EUA)

4º US$ 4,6 bilhões (2014-2015) – EPL English Premier League (Inglaterra)

5º US$ 4,1 bilhões (2015 – 2016) – NHL National Hockey League (EUA)

Média de receita por time

1º US$ 380 milhões (32 times) – NFL National Football League (EUA)

2º US$ 279,8 milhões (30 times) – MLB Major League Baseball (EUA)

3º US$ 244,5 milhões (20 times) – EPL English Premier League (Inglaterra)

4º US$ 172,6 milhões (30 times) – NBA National Basketball Association (EUA)

5º US$ 136,7 milhões (30 times)- NHL National Hockey League (EUA)

Média de público na temporada

1º 69.487 por jogo (256 jogos / 2016 – 2017) – NFL National Football League (EUA)

2º 42.421 por jogo (306 jogos / 2015 – 2016) – Bundeslisga Liga de Futebol Alemã

3º 36.451 por jogo (380 jogos / 2015 – 2016) – EPL English Premier League (Inglaterra)

4º 31.878 por jogo (207 jogos / 2016) – AFL Australian Football League

5º 30.131 por jogo (2428 jogos / 2016) – MLB Major League Baseball (EUA)

Média anual de salário por jogador

1º US$ 6,3 milhões (2016 – 2017) – NBA National Basketball Association (EUA)

2º US$ 4,3 milhões (2016) – MLB Major League Baseball (EUA)

3º US$ 3,8 milhões (2016) – IPL Liga de Críquete Indiana

4º US$ 3,2 milhões (2016-2017) – EPL English Premier League (Inglaterra)

5º US$ 2,9 milhões (2016 – 2017) – NHL National Hockey League (EUA)

E no Brasil?

Faturamento ainda é pequeno em comparação aos EUA

R$ 497 milhões faturou o Palmeiras em 2016, a maior arrecadação da história do nosso futebol

R$ 1,7 bilhão valia o Corinthians em 2016, o time brasileiro mais valioso

R$ 518,9 milhões faturou a CBF em 2015*

3,6 bilhões foi a receita do Campeonato Brasileiro em 2015*

82% dos jogadores profissionais de futebol recebem R$ 1.000 de salário ou menos

* Dados mais recentes em agosto de 2017

Pergunta do leitor – Joaquim Silveira, por e-mail

CONSULTORIA Eduardo Muniz, professor de marketing esportivo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) / FONTES Sites Statista, Forbes, Sponsorship, Deloitte, ESPN e Sporting Intelligence