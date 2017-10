Qual técnico de futebol treinou o mesmo time por mais tempo?

É do Brasiiiiil! O recordista é Amadeu Teixeira Alves (acima), que comandou o América de Manaus (AM) por mais de 50 anos. Além de técnico, ele era cofundador e presidente do time. Fato que justifica a permanência por tanto tempo: ele não se demitia nunca.

À frente do América, ele participou da série C do Campeonato Brasileiro em 1991 e conquistou o Campeonato Amazonense em 1994. Encerrou sua participação e carreira no futebol em 2010, após nomear sua neta, Bruna Parente, ao cargo de presidente do clube.

O escocês Alex Ferguson, muitas vezes apontado como detentor do recorde, não chega nem perto: ele só ficou 27 anos à frente do Manchester United. E, no ranking internacional, ele ainda perde para um francês (confira abaixo).

CAMPEÃO NACIONAL

1) Amadeu Teixeira, do América de Manaus (AM)

De 1955 a 2008

2) Luís Alonso Perez, do Santos (SP)

De 1954 a 1966

3) Flávio Rodrigues Costa, do Flamengo (RJ)

De 1934 a 1944 (e 1963)

CAMPEÃO INTERNACIONAL

1) Guy Roux, do Auxerre (França)

De 1961 a 2005

2) Alex Ferguson, do Manchester United (Inglaterra)

De 1986 a 2013

3) Foppe de Haan, do SC Heerenveen (Holanda)

De 1985 a 2004

FONTES Sites Fox Sports e Globo Esporte