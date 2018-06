Sorte ou azar? Mick Jagger só chegará na Copa para semifinais e final

Depois do técnico da Espanha e do Fuleco, a Copa do Mundo já tem seu terceiro grande desfalque: o cantor Mick Jagger, dos Rolling Stones, não poderá comparecer aos jogos da primeira fase do torneio.

Jagger é amante do futebol e é conhecido por ir ao estádio torcer alegremente pela seleção de seu país natal, a Inglaterra. O problema é que ele não costuma dar muita sorte para as seleções para que torce. Em 2010, ele torceu para os EUA nas oitavas de final e para o Brasil nas quartas, e as duas seleções foram eliminadas. Em 2014, ele veio ao Brasil para os jogos e torceu para Inglaterra e Itália, ambas eliminadas na fase de grupos. Depois, foi ao Mineirão torcer para o Brasil na fatídica ocasião em que tomamos 7 a 1 da Alemanha. Recentemente, ele esteve no brasil e teve torcida para que ele derrubasse o presidente Temer.

Mas, para essa Copa, Jagger não vem. O motivo da ausência é que os Rolling Stones estão em turnê e não há intervalos longos o suficiente entre as datas para que ele possa viajar até a Rússia e ver os jogos. Neste exato momento, por exemplo, ele está no País de Gales, pois tem um show amanhã em Cardiff. Há alguns dias ele estava na Escócia e postou foto com um amigo que fez por lá:

MAS CALMA! Ainda há esperanças: a turnê dos Stones acaba dia 8 de julho, o que deixa tempo sobrando para que o cantor vá à Rússia e veja as semifinais (10 e 11/7), a disputa pelo terceiro lugar (14/7) e a grande final (15/7).

Resta esperar saber se Mick vai levar ou não seu pé frio para os momentos finais da Copa.