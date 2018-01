Nintendo encanta o mundo mais uma vez. Agora, com PAPELÃO

Parece que a Nintendo não quer abrir mão da fase boa que está vivendo. Ontem (17/1), a empresa anunciou mais uma nova tecnologia para o Switch, o Labo. A diferença é que, dessa vez, a grande sacada está na simplicidade absurda do acessório: papelão.

O Nintendo Labo é um conjunto de acessórios feitos de papelão, que lembra os óculos de realidade aumentada acoplados no celular (igualmente simples e incríveis), que chamaram atenção uns anos atrás. Os novos aparelhinhos de papel da Big N podem ser montados de diversas formas, como vara de pescar, piano, carrinhos e robôs, para interagir com os jogos do Switch. Pelo vídeo de divulgação, parece uma mistura dos jogos de movimento do Wii com brinquedos eletrônicos a pilha. A ideia é unir a tecnologia do Switch com uma atividade manual que estimule a criatividade, típico de brinquedos como os da Lego.

Enquanto as gigantes Sony e Microsoft continuam brigando com consoles cada vez mais poderosos, a Nintendo se firma cada vez mais como dona de universo próprio, que olha para o futuro de um jeito diferente e, ao mesmo tempo, conversa com seu passado como fabricante de jogos de cartas e brinquedos.

Só resta saber se os novos acessórios serão resistentes o suficiente para a jogatina. Senão, vai ser “um papelão” (trocadilho inevitável)

Assista ao vídeo promocional:

As primeiras peças da coleção estão previstas para chegar no dia 20 de abril nos EUA, sob o preço de US$ 69,99 (R$ 226).