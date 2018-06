Você está a fim de jogar games independentes, nacionais e internacionais? Uma boa pedida pode ser o Big Festival, evento que acontece entre os dias 23 de junho e 1o de julho, principalmente em São Paulo e alguns eventos pontuais no Rio de Janeiro . Nele irão rolar palestras, workshops e debates relacionados ao mundo dos games indie.

O evento, que acontece desde 2012 em toda a América Latina, explora o universo dos games de ponta a ponta, acompanhando todas as áreas do processo de desenvolvimento de um jogo, desde a música e a animação até a realidade virtual e aumentada. Ali estarão reunidos os principais desenvolvedores atuais.

Os visitantes vão poder jogar os games que foram selecionados para o Big Awards, competição entre jogos nacionais e internacionais que premia em dinheiro os melhores jogos de cada categoria e que acontece do dia 23 de junho a 1 de julho no CCSP em São Paulo. Confira a lista dos finalistas aqui.

–

Além dos competidores, quem for ao evento vai poder jogar também os games que não estão competindo, mas que receberam ótimas notas do júri, podendo rolar até um bate papo com os desenvolvedores, do dia 23 a 29 de junho. Confira a lista de jogos disponíveis aqui.

A ideia é aproximar o visitante de todo o processo de criação de um jogo e fortalecer o ecossistema de games no Brasil. Para isso, o evento conta também com debates, palestras e workshops que esse ano estão focados na inclusão social, no empoderamento e na diversidade. Os painéis vão acontecer de 26 a 29 de junho no CCSP em São Paulo, e nos dias 29 e 30 de junho no Centro Cultural Oi Futuro Rio de Janeiro.

Um momento muito legal e particular do evento é o Big Carreiras, nos dias 29 e 30 , que inclui palestras sobre como criar seu espaço no mercado de games e sobre qual tipo de profissional é o mais procurado atualmente, focando nos desenvolvedores iniciantes. Nomes especiais vão marcar presença no evento como Noah Whinston, CEO da Immortals, Ana Ribeiro, pioneira no desenvolvimento de jogos de realidade virtual no Brasil e Dino Patti, co-fundador da Playdead, empresa que desenvolveu Limbo e Inside.

Acompanhe a programação e os horários de cada painel por meio do app do BIG Festival 2018 para iOS e Android ou pelo site do evento. Vale a pena conferir!

Big Festival 2018

São Paulo

Onde: Centro Cultural São Paulo (Exposição Completa)

Quando: Terça a sexta, de 10h às 22h e sábados e domingos, de 14h às 22h

Rio de Janeiro

Onde: Centro Cultural Oi Futuro (Indicados a Melhor Jogo e categorias Big Impact)

Quando: Terça a sexta, de 11h às 20h e sábados e somingos, de 11h às 20h