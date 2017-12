Os 35 jogos mais premiados da década

Todo ano, o blog GOTYpicks compila todas as listas de melhores jogos lançados naqueles 12 meses. Além das premiações, são centenas de sites, revistas, jornais, blogs e canais que dão seu parecer, em votos de críticos especializados e do público. Em 2017, apesar de a lista final ainda está em desenvolvimento, ninguém bateu o mais recente Zelda, que ganhou de goleada de Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, Persona 5, NieR: Automata e PlayerUnknown’s Battlegrounds, entre outros.

Sabemos que a década começou oficialmente em 2001, mas abrimos uma exceção e incluímos os prêmios desde 2010.

Última atualização: 21/12/2017