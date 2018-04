Qual foi o primeiro jogo eletrônico feito no Brasil?

Foi Aeroporto 83, do paulista Renato Degiovani, lançado em julho de 1983 por meio da revista Micro Sistemas, a primeira publicação nacional dedicada à informática. O título vinha na forma de fita cassete (um formato mais usado para a gravação e reprodução de música) e tinha compatibilidade com a linha de computadores Sinclair ZX81, hoje artefato de museu. Os gráficos monocromáticos eram baseados em caracteres de texto. O objetivo do jogador era pousar um avião, representado pelo caractere “>”, lançando bombas nos obstáculos para limpar a pista de pouso e concluir a aterrissagem. Se considerarmos o período de desenvolvimento, Aventuras na Selva, também de Degiovani, vem primeiro, pois estava sendo produzido desde 1982, embora tenha sido lançado um mês após Aeroporto 83. Hoje com 61 anos, Degiovani é um nome conhecido do setor e costuma participar dos principais eventos.

GAMES BRASILEIROS QUE FIZERAM HISTÓRIA

–

1983 – Aeroporto 83 (Sinclair ZX81) – Primeiro game nacional lançado

1995 – Férias Frustradas do Pica-Pau (Mega Drive, Master System) – Primeiro jogo brasileiro original para consoles

1998 – Incidente em Varginha (PC) – Primeiro jogo de tiro nacional

2000 – Outlive (PC) – Primeiro jogo brasileiro com ampla distribuição internacional

2002 – Big Brother Brasil (PC) – Iniciou a febre de adaptações de programas de TV para games

2003 – Deer Hunter 2004 (PC) – Simulador de caça, fez enorme sucesso no exterior

2004 – Erinia (PC) – Primeiro RPG online nacional, inspirado no nosso folclore

2008 – Taikodom (PC) – Primeiro RPG espacial nacional; contou com investimento de mais de R$ 15 milhões

2013 – Knights of Pen and Paper (celulares e PC) – Um dos games brasileiros mais famosos da história, angariou mais de 3 milhões de jogadores

FONTES TechTudo, catálogo Game Brasilis