7 curiosidades bizarras sobre a Ucrânia

Submundo

Para conseguir passar sob o rio Dnieper, o metrô de Kiev teve que construir a estação mais profunda do mundo – a de Arsenalna, a 105,5 m de profundidade. As escadas rolantes levam cinco minutos para levar um passageiro de volta à superfície!

Desafio gigante

Um prédio residencial com 30 m de altura, em Lviv, detém o recorde de maiores palavras cruzadas do mundo. Para resolver esta intervenção artística, é preciso coletar pistas em mais de 80 pontos turísticos da cidade, como parques, museus e monumentos.

Começando bem

No Natal, é servido o Sviata Vecheria, um banquete com 12 pratos tradicionais representando os apóstolos de Jesus Cristo ou os meses do ano. O primeiro é a kutia, um pudim doce feito de trigo, papoula, mel e castanhas ou frutas

O lado vermelho da Força

Em 2015, o país aprovou uma série de leis de “descomunistização”, eliminando relíquias de seu passado comunista. Uma delas foi uma estátua de Lenin no quintal de uma fábrica em Odessa, que foi transformada numa homenagem a Darth Vader!

Já tem meu voto!

Darth Vader também concorreu à prefeitura da capital, Kiev, e de Odessa, terceira maior cidade do país, em 2014. Ele era o candidato do Partido da Internet, supostamente criado pelo hacker Dmytro Holubov para propor um “governo eletrônico contra a burocracia”.

Garota do tempo

A cegonha é o animal nacional. Segundo o folclore ucraniano, elas têm muitos dons mágicos para proteger os humanos. Podem até prever o tempo: se estiverem agitadas, vem tempo ruim por aí. Se ficarem apoiadas numa perna só, é frio na certa.

A casamenteira

Oito semanas antes da Páscoa, comemora-se a Maslenitsa, uma espécie de Carnaval ucraniano. É construída uma figura de palha e pano, chamada de Senhora Maslenitsa e, no dia seguinte, homens procuram mulheres para se casar após a Quaresma.

ESTATÍSTICAS CURIOSAS

US$ 4,8 bilhões é a fortuna do homem mais rico do país, o empresário Rinat Akhmetov

2.332 salas de cinema

2,2 milhões de vacas leiteiras

453 anos é a idade do mais velho livro ucraniano, O Apóstolo



FONTES Sites Atlas Obscura, Encyclopedia of Ukraine, Green Tour UA, InfAgro UA e Unesco