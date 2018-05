7 curiosidades bizarras sobre o Equador

Para os corajosos

Uma casa na árvore numa reserva na cidade de Banos ficou famosa por causa do “balanço do fim do mundo”: um longo balanço de corda à beira de um cânion. É assustador, mas tem uma vista fenomenal do Monte Tungurahua.

A proteção é vermelha

Uma das superstições mais tradicionais é amarrar um fio ou cordão vermelho no pulso dos recém-nascidos para protegê-los de maus espíritos. Nas fazendas, animais também ganham esse amuleto, mas ao redor do pescoço.

A lei é verde

O Equador foi o primeiro país a incluir em sua Constituição os “Direitos da Natureza”, em 2008. Ela permite que qualquer cidadão abra um processo judiciário, caso sinta que algum ecossistema está sendo impedido de existir e prosperar.

–Uma fofura

Se você encontrar crianças na rua com um sorvete que parece não derreter, não estranhe. É uma espumilla: um merengue feito de clara de ovo, açúcar e polpa de goiaba, decorado com confeitos ou servido com gelatina. Delícia!

Adeus, ano velho

Em 31 de dezembro, celebra-se o “Año Viejo”, queimando um boneco de palha que representa tudo de ruim que rolou naquele período. O costume começou em 1895, quando o país teve um surto de febre amarela.

Vôlei com sotaque

Aqui rola uma versão própria do esporte, chamada de ecuavôlei, ecuabol, ou “boly” para os íntimos. A rede é mais alta, a quadra é de cimento, a equipe só tem três pessoas e você pode segurar a bola por um segundo.

A virgem versus o vulcão

Em setembro, a cidade de Latacunga celebra a Festa da Mama Negra, em homenagem à Virgem de Mercedes. Dizem que essa personagem, com traços da cultura espanhola, indígena e africana, acalmou o vulcão Cotopaxi em 1742.

ESTATÍSTICAS CURIOSAS

300 tipos diferentes de bananas são plantadas no país

13 milhões de celulares no país

104 aeroportos com pista pavimentada

19,9% da população adulta está obesa

