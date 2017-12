7 curiosidades bizarras sobre Roma, na Itália

MONEY, MONEY, MONEY!

É tradição: todo turista que vai a Roma joga até três moedas na Fontana di Trevi. O ponto turístico acumula, por ano, cerca de 900 mil euros! A Caritas, organização católica, leva uma hora para recolher o dinheiro todos os dias. Depois, ele é doado à caridade.

COMBO HISTÓRICO

O Circo Máximo era o local onde eram realizadas as corridas de biga. O lugar já é interessante por isso, mas tem mais: há um templo, que data do século 2, escondido no subterrâneo. Ele era usado para rituais em homenagem a Mitras, deus do Sol.

FORTUNA CODIFICADA

A Piazza Vittorio tem a misteriosa Porta Mágica. O terreno pertencia a um marquês que era obcecado em transformar chumbo em ouro. A Porta tem inscrições que até hoje não foram decifradas. Alguns acreditam que elas guardam a fórmula para finalmente realizar esse grande sonho da alquimia.

DECORAÇÃO DE MORTE

A Igreja Santa Maria della Concezione dei Cappuccini esconde uma decoração bem macabra: as paredes da cripta são revestidas de restos mortais de cerca de 4 mil frades.

MILAGRE OCULTO

A Igreja Chiesa Nuova tem um quadro motorizado (!). Ele está em frente à pintura Madonna con il Bambino Benedicente, que, diz a lenda, sangrou há muitos anos. O motor faz com que o quadro desça e revele a obra milagrosa.

EGITO NA ITÁLIA

Poderia ser o Cairo, mas é Roma. A Pirâmide de Céstio foi construída entre 18 e 12 a.C. e era a tumba de Caio Céstio Epulão, membro do clero romano. Mas pouco se sabe sobre ele, porque o local foi saqueado há anos.

É TUDO FREE

Bom, nem tudo, mas a água é. O centro histórico tem diversas biqueiras de metal, chamadas de nasoni, que têm água potável. Elas foram espalhadas por ali em 1874, por ordem do prefeito Luigi Pianciani.

ESTATÍSTICAS CURIOSAS

– 75 mil pessoas cabiam no Coliseu, no Império Romano

– 3 linhas de metrô correm a cidade: é perigoso cavar mais e danificar sítios arqueológicos

– 551 degraus levam à cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano

– 2,4 milhões de pessoas moram em Roma, a cidade mais populosa da Itália

