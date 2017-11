7 curiosidades bizarras sobre Tóquio

A tara do Asimov

Kabukicho é, digamos, o bairro “para maiores” da cidade. Para se diferenciar da concorrência, o Robot Restaurant oferece um show cheio de neon, raio laser, luz estroboscópica… e dançarinas seminuas fantasiadas de androide ou robô.

Lata de sardinha

Na hora do rush, o metrô de Tóquio é o mais lotado do mundo. Para garantir a boa convivência, há regras rígidas. É proibido, por exemplo, usar mochilas grandes, falar alto no celular e até agitar um guarda-chuva molhado.

Falou pouco, mas falou bonito

Japonês é uma língua difícil. Ainda bem que existem as gírias! Em Tóquio, por exemplo, na hora de agradecer, em vez de dizer “arigatou gozaimasu”, muitos jovens só dizem “azass”. “Cala a boca” virou “uzee”.

Chora que passa

Em abril, lutadores de sumô entram em outro tipo de disputa: cada um segura um bebê no ar e quem chorar primeiro (ou mais alto) ganha. O festival Naki Sumo, no templo de Sensoji, é uma tradição de mais de 400 anos para afastar espíritos ruins.

É viciante!

Imagine uma mistura de caça-níquel com pinball. No pachinko, o objetivo é arremessar três bolas em aros, para conseguir mais bolas, e usá-las para ativar um sorteio eletrônico no centro da máquina – que dá prêmio em dinheiro.

Biologia bizarra

Tem estômago forte? Visite o Museu Parasitológico do bairro de Meguro, repleto de criaturinhas nojentas e fascinantes. Lá, você poderá ver a maior tênia solitária do mundo (com 8,8 m!) ou o estômago infectado de um golfinho (na foto).

Cosplay na rua

Onde mais, se não no Japão, você poderia realizar o sonho de jogar Mario Kart na vida real? A loja Maricar aluga a fantasia e o kart, que você realmente pode pilotar pela malha viária de Tóquio. Só não pode burlar as leis (ou usar itens nos outros carros!)

ESTATÍSTICAS CURIOSAS

10% da população do Japão mora em Tóquio

634 m mede o prédio mais alto, Tokyo Sky Tree

50 terremotos acima de 1 na escala Richter atingem a cidade por ano, em média

R$ 5 bilhões será o investimento na Olimpíada de 2020

FONTES Sites Atlas Obscura, Japan Animal, Weird Japan, Japan Visitor e Bucket List Journey