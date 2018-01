Em qual lugar se comemora primeiro o Ano Novo?

No atol Kiritimati, em Kiribati, e em Ápia, Samoa. Esses lugares, no Oceano Pacífico, já celebram o Réveillon no momento em que são 8h da manhã em Brasília do dia 31 de dezembro. O fuso horário forma uma divisão no globo: são 24 pedaços, com fatias que medem 15° de longitude e equivalem a uma hora. Essa medida é chamada Greenwich Mean Time (GMT). No Brasil, estamos no GMT -3, enquanto Kiritimati é GMT +14 e Samoa é GMT +13 (que vira GMT +14 por causa do horário de verão). Segundo o nosso horário, os últimos lugares a comemorar o Ano Novo seriam as ilhas próximas à América do Norte, como Baker e Howland. Quando der meia-noite lá, serão 9h de 1º de janeiro no Brasil.

Veja abaixo a tabela com as divisões do GMT.

Pergunta do leitor – Erick Henrique Miranda da Silva, Caruaru, PE