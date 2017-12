Quais países o brasileiro pode visitar sem precisar de visto?

São 103 países. Tratados como o Mercosul, por exemplo, garantem que o brasileiro possa circular pela América do Sul apenas com a cédula de identidade – com exceção da Guiana Francesa. Países com outros acordos, como o Espaço Schengen, requerem o passaporte, mas só é preciso passar pela burocracia no primeiro país do roteiro. Porém é importante lembrar que cada nação possui um tempo máximo de permanência sem visto. A maioria dos prazos gira em torno de 90 a 180 dias, mas há casos específicos, como as Bahamas, que permitem apenas 14 dias, ou a Bolívia, que deixa 30. Além disso, há algumas etapas que o turista desavisado pode enfrentar com as autoridades da fronteira, que podem pedir certificados de hospedagem, carta-convite e passagens de volta para o Brasil ou até fazer entrevistas – como é o caso da Inglaterra. Para morar ou estudar fora, o visto tem outras exigências. Você confere a lista toda neste link.

América do Norte

México

América Central

Antígua e Barbuda

Bahamas

Barbados

Costa Rica

Dominica

El Salvador

Granada

Guatemala

Haiti

Honduras

Jamaica

Nicarágua

Panamá

Santa Lúcia

São Cristóvão e Nevis

São Martinho

São Vicente e Granadinas

Trinidad e Tobago

Europa

Albânia

Alemanha

Andorra

Áustria

Belarus/Bielorrússia

Bélgica

Bósnia e Herzegovina

Bulgária

Chipre

Croácia

Dinamarca

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

Finlândia

França

Geórgia

Grã-Bretanha

Grécia

Holanda

Hungria

Irlanda

Islândia

Itália

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Macedônia

Malta

Mônaco

Montenegro

Noruega

Polônia

Portugal

República Tcheca

Romênia

San Marino

Sérvia

Suécia

Suíça

Ucrânia

Vaticano

Ásia

Armênia (Eurásia)

Cazaquistão

Cingapura

Coreia do Sul

Filipinas

Hong Kong

Ilhas Maldivas

Israel

Macau

Malásia

Mongólia

Palestina

Rússia (Eurásia)

Tailândia

Turquia (Eurásia)

América do Sul

Argentina

Bolívia

Chile

Colômbia

Equador

Guiana

Paraguai

Peru

Suriname

Uruguai

Venezuela

África

África do Sul

Botsuana

Ilhas Seychelles

Marrocos

Namíbia

Tunísia

Oceania

Ilhas Fiji

Ilhas Tuvalu

Micronésia

Nauru

Nova Zelândia

República do Palau

Samoa

Tonga

Pergunta do leitor – Carlos Henrique de Sant’Anna, São Paulo, SP

FONTES Ministério das Relações Exteriores, Correio Braziliense, VIAGEM E TURISMO