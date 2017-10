Como foi construída a Estátua da Liberdade?

Presente do governo francês aos EUA para celebrar a amizade entre os dois povos, a estátua foi construída em Paris, entre 1881 e 1884. a partir de um desenho do escultor Auguste Bartholdi. A parte interna foi feita nos EUA, com projeto do também francês Alexandre Gustave Eiffel (sim, o mesmo da Torre). Por lá, a montagem foi em 1886.

1) A estátua não é pintada de verde. Ela ficou dessa cor porque o cobre, de tom marrom, oxidou devido à exposição ao ar e à água, ganhando a coloração esverdeada

2) As sete pontas da coroa representam os sete mares

3) O revestimento de cobre da Lady Liberty tem apenas 2,4 mm, equivalente à grossura de duas moedas de um centavo de dólar

4) A tabuleta segurada pela estátua traz a inscrição JULY IV MDCCLXXVI, que é a versão em romanos da data 4 de julho de 1776, dia em que foi assinada a Declaração Americana da Independência

5) A estátua é formada por 350 placas de cobre da Noruega, montadas de acordo com o processo repoussé

6) Cerca de 1.300 barras de ferro saem da torre central como se fossem galhos. Na parte final, esses galhos são presos à “pele” da estátua por aproximadamente 1500 tiras de cobre, reforçadas com 300 mil rebites

7) Há duas escadas em espiral circundando a estrutura do centro: uma só para subir e outra só para descer. São 146 degraus de 45,75 cm em cada uma. No centro há uma estrutura vertical de ferro com 29,7 m de altura

SUSTENTAÇÃO

A CONSTRUÇÃO

1 – O método usado é o repoussé. Madeira é esculpida no formato desejado. A partir dela, é feito um molde de gesso

2 – A placa de cobre é colocada sobre o molde, esquentada (para amolecer) e martelada até ficar no formato

3 – As peças prontas são unidas para montar a estátua, como num quebra-cabeça

A ILHA

A TOCHA

No princípio, ela era um farol. Hoje, é fechada