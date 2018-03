O que foi: Rainha

Onde viveu: Castela

Quando nasceu e morreu: 1451-1504

O ano de 1492 foi movimentado. Logo em 2 de janeiro, os mouros, muçulmanos do norte da África que ocupavam a Península Ibérica fazia oito séculos, se renderam em Granada, a última cidade que eles ainda dominavam. Em 12 de outubro, Cristóvão Colombo chegou às Américas. Uma pessoa estava no centro desses dois acontecimentos: Isabel 1ª, rainha de Castela.

Não por acaso, a primeira cidade europeia nas Américas fica na ilha de Hispaniola (hoje dividida entre Haiti e República Dominicana) e se chama Isabella. Colombo a batizou assim em homenagem à rainha que bancou a aventura de atravessar o planeta com três embarcações.

O navegador genovês havia recebido respostas negativas por meses, até encontrar uma governante corajosa. Isabel não penhorou joias, como dizia uma lenda antiga, mas mobilizou um grupo de comerciantes amigos, dispostos a correr o risco de prejuízos em nome da rainha.

NOVO MUNDO

Uma consequência da descoberta foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494. A linha dividiu por séculos as terras da América (pelo menos a Central e a do Sul) entre Portugal e Espanha. Em poucas décadas, já havia espanhóis nos atuais México, Peru e Argentina. Para a alegria da governante católica, eles levaram suas espadas e suas cruzes para novos territórios, cheios de riquezas e pessoas a serem convertidas.

Até chegar a esse ponto de glória, a vida de Isabel foi tumultuada. Filha de João 2º, rei de Castela, ela recebeu o trono do meio-irmão, Henrique 4º. Enquanto entrava em guerra contra Joana, filha de seu irmão, para se manter no poder, negociou o casamento com o primo de segundo grau Fernando de Aragão – a família tinha outros pretendentes em vista.

Ao lado do esposo, com quem se uniu em 1469, ela unificou os dois reinos, anexou as ilhas Canárias e, na prática, criou a Espanha como uma nação unificada.

Isabel pode ser considerada a primeira rainha da Espanha, porque uniu o país depois de se casar e expulsar os mouros. Mas também retomou as perseguições por motivos raciais e religiosos.

PERSEGUIÇÃO TOTAL

A Inquisição já tinha acabado fazia séculos quando, em 1478, ela e o marido convenceram o papa Xisto 4º a dar um reinício às atividades do tribunal, agora sediado em Sevilha e comandado pelo frei dominicano Tomás de Torquemada.

Sob seu comando, a Inquisição forçou 200 mil judeus a fugir. Quem ficou teve que se converter (são os chamados cristãos-novos) ou foi parar na fogueira – praticar judaísmo era mais grave do que fazer bruxaria. Até acabar, só em 1834, o tribunal queimou 32 mil pessoas.

Isabel faleceu em 1504, muito doente, possivelmente vítima de câncer de útero, e deprimida por culpa de uma série de tragédias familiares. Seu neto Carlos 1º (filho de sua filha Joana, a Louca) se tornaria o maior líder da Europa ao assumir o trono do Sacro Império Romano. Graças a ela, a Espanha entrou no século 16 como um dos mais importantes impérios do mundo.

SEUS GRANDES ACERTOS

Acreditou em Colombo

Não era fácil acreditar num navegador que se dizia capaz de viajar para o oeste do planeta com o objetivo de chegar ao leste

Não era fácil acreditar num navegador que se dizia capaz de viajar para o oeste do planeta com o objetivo de chegar ao leste Fez alianças

Suas filhas foram para importantes cortes da Europa. Isabel de Aragão se tornaria rainha de Portugal e Catarina de Aragão da Inglaterra

Suas filhas foram para importantes cortes da Europa. de Aragão se tornaria rainha de Portugal e Catarina de Aragão da Inglaterra Criou um império

Rachada em diferentes países, foi sob Isabel que a Espanha se tornou uma potência capaz de dominar territórios no mundo todo

SEUS GRANDES FRACASSOS

Negociou mal

Em 1479, encerrou uma guerra travada contra Portugal. Mas aceitou termos que atrapalharam parte da expansão marítima espanhola

Em 1479, encerrou uma guerra travada contra Portugal. Mas aceitou termos que atrapalharam parte da expansão marítima espanhola Perseguiu judeus

Os horrores da Inquisição tinham desaparecido da Europa quando ela assumiu o trono. Na caça a judeus, levou o tribunal para as Américas

Os horrores da Inquisição tinham desaparecido da Europa quando ela assumiu o trono. Na caça a judeus, levou o tribunal para as Américas Centralizou o poder

A rainha ficou popular ao presidir disputas jurídicas toda sexta-feira. Mas, na prática, ela minou o poder do Judiciário

Dica de série

A produção Isabel, a Rainha de Castela descreve a vida da rainha, interpretada por Michelle Jenner