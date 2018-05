O que foram as manifestações de maio de 1968?

ILUSTRA Milton Nakata

Foram uma série de protestos populares que aconteceram em vários lugares do mundo, por diferentes motivos. As manifestações se estenderam por todo o ano, dependendo do lugar, mas os protestos de maio, em Paris, simbolizaram todo o movimento. Na França, tudo começou como uma série de ações estudantis. A reação violenta da polícia atraiu adesão para o movimento. No fim de maio, o país estava paralisado por uma greve geral.

É proibido proibir

Estudantes franceses pararam o país por um mês



DIA 2: REFORMA JÁ

Em 22 de março, a Universidade de Paris, em Nanterre, foi ocupada por 150 estudantes, que pediam mais vagas a alunos pobres. O grupo se retirou, mas seguiu protestando até que, em 2 de maio, a direção fechou a universidade. No dia seguinte, estudantes da Sorbonne, em Paris, foram às ruas contra a decisão

DIA 6: QUEBRA-PAU

Mais de 20 mil pessoas, entre estudantes, professores e simpatizantes do meio artístico, participaram de uma passeata que terminou em pancadaria. A polícia atirou nos jovens, que reagiram construindo barricadas e lançando pedras arrancadas do pavimento. Centenas de manifestantes foram presos

Em geral, estudantes queriam cotas, operários queriam aumento e artistas queriam mais liberdade

DIA 10: ESCALADA DE VIOLÊNCIA

Os manifestantes ganharam o apoio dos estudantes secundaristas. Os jovens se entrincheiraram atrás de carros revirados, armando-se de coquetéis molotov para jogar contra a polícia. Transmitido pela TV, o protesto conquistou apoio popular. No dia 13, os trabalhadores realizaram uma greve geral

DIA 16: BRAÇOS CRUZADOS

Em Nantes, em Rouen e em Paris, os trabalhadores tomaram as fábricas. Em cinco dias, os operários parados saltaram de 200 mil para mais de 9 milhões, dia 21. No dia 27, 50 mil pessoas pediram a renúncia do presidente, Charles de Gaulle. Boa parte da população que acompanhava pelas notícias simpatizava com a causa

DIA 29: A VIRADA

O presidente fugiu por algumas horas para a Alemanha. Ao voltar, encontrou 500 mil pessoas, em Paris, cantando “Adeus, de Gaulle!”. Uma porção significativa da opinião pública mudou de lado, graças em parte à radicalização de alguns manifestantes, que decretavam “morte ao capitalismo” em plena Guerra Fria

DIA 30: O FIM

De Gaulle convocou eleições e acabou ganhando o pleito. As manifestações acabaram. Mas o presidente ficou com a imagem afetada após as turbulências do mês. Sem apoio político, ele renunciaria um ano depois

MOVIMENTO GLOBAL

Outros países também protestaram em 1968

Polônia, janeiro Quase todas as universidades foram fechadas e mais de mil estudantes acabaram presos

Quase todas as universidades foram fechadas e mais de mil estudantes acabaram presos Estados Unidos, fevereiro a abril Os protestos contra a Guerra do Vietnã se multiplicaram depois que os vietcongues começaram a virar a guerra

Os protestos contra a Guerra do Vietnã se multiplicaram depois que os vietcongues começaram a virar a guerra Itália, março Estudantes fecharam a Universidade de Roma por 12 dias

Estudantes fecharam a Universidade de Roma por 12 dias Brasil, março a junho Mais de 50 mil pessoas transformaram o enterro do estudante Edson Luís de Lima Souto numa manifestação política. Em Contagem (MG), metalúrgicos fizeram a primeira grande greve da ditadura. No Rio, a Passeata dos Cem Mil protestou contra o regime militar

Mais de 50 mil pessoas transformaram o enterro do estudante Edson Luís de Lima Souto numa manifestação política. Em Contagem (MG), metalúrgicos fizeram a primeira grande greve da ditadura. No Rio, a Passeata dos Cem Mil protestou contra o regime militar Espanha, abril Protestos pediam o fim da ditadura de Francisco Franco. A Universidade de Madri passou 38 dias fechada

Protestos pediam o fim da ditadura de Francisco Franco. A Universidade de Madri passou 38 dias fechada Iugoslávia, junho Estudantes pressionaram o governo

Estudantes pressionaram o governo México, junho a outubro Estudantes protestaram dias antes do início das Olimpíadas, na Cidade do México. Estima-se que, em Tlatelolco, centenas de jovens foram mortos pela polícia

Estudantes protestaram dias antes do início das Olimpíadas, na Cidade do México. Estima-se que, em Tlatelolco, centenas de jovens foram mortos pela polícia Tchecoslováquia, agosto Tropas da URSS invadiram o país para barrar reformas. Os soldados encontraram um movimento de resistência pacífica. Foi a chamada Primavera de Praga

