Por que o troféu de torneios esportivos tem formato de taça?

O costume vem da Grécia antiga. Nos jogos das Grandes Panateneias (festival iniciado em 566 em homenagem à deusa da guerra Atena), o prêmio para vencedores de lutas e eventos atléticos eram ânforas, uma espécie de vaso de cerâmica, decoradas com imagens e contendo cerca de 40 litros de azeite de oliva. Os itens tinham altíssimo valor simbólico: uma ânfora poderia custar o salário de 12 dias de trabalho. Depois de consumido o azeite, as ânforas eram usadas como recordação, um símbolo da vitória. O número de ânforas de azeite que os vencedores levavam para casa variava entre seis e 140. No mundo moderno, os registros mais recentes desse tipo de prêmio vêm do século 17, mais especificamente de 1690 nos EUA, quando taças e cálices de prata de duas alças eram usados na premiação dos vencedores de corridas de cavalo, costume que mais tarde se estendeu a outros esportes, como corridas de vela, tênis e futebol.

