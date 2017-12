Qual era a população de Roma em seu auge?

No século 2 d.C., viviam na cidade entre 800 mil e 1 milhão de habitantes, enquanto no Império inteiro havia entre 50 e 60 milhões de moradores. Naquela época, o Império Romano atingiu o ápice de sua expansão territorial com uma área de 4 milhões de km², um território que corresponde, hoje em dia, a mais de 40 países da Europa, Ásia e norte da África. A população mundial era de aproximadamente 200 milhões de habitantes, segundo um relatório divulgado pela ONU em 2015. Isso significa que, de cada quatro pessoas, uma vivia dentro dos limites do Império. No entanto, a taxa de mortalidade era alta. Além das constantes invasões germânicas, os romanos tinham que lidar com a desigualdade social, guerras frequentes e falta de recursos para todos. Resultado: a expectativa de vida era baixa e muitos morriam por volta dos 30 anos.

Pergunta do leitor – Everaldo Alves Ferreira, São Paulo, SP

