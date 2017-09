Que figuras históricas aparecem nas notas de libra esterlina?

A rainha Elizabeth 2ª está estampada na frente de todas as cédulas, enquanto outras personalidades da história e da cultura britânica figuram no verso. Além disso, libras produzidas em outros países, como a Irlanda do Norte e a Escócia, apresentam ilustrações de figuras locais. Nas notas escocesas, por exemplo, está o rosto de Sir Walter Scott (1771-1832), um importante escritor do país. Quem imprime esse dinheiro são os bancos locais, mas o Bank of England (banco central inglês) supervisiona sua produção.

LIBRA ESTERLINA

Criação 1694

N° de cédulas 4

Cédulas em circulação 3,421 milhões (fevereiro/2016)

Países que usam 5 países e 9 territórios

Personalidade

Winston Churchill (1874-1965), primeiro-ministro e líder essencial dos Aliados na 2ª Guerra Mundial

Frase

“Não tenho nada a oferecer além de sangue, sofrimento, lágrimas e suor”, de seu primeiro discurso como primeiro-ministro

Ícones

Palácio de Westminster (Parlamento Inglês), Elizabeth Tower e Ponte de Westminster, todos localizados em Londres

Personalidade

Charles Darwin (1809-1882), cientista, famoso pela elaboração da teoria da seleção natural

Frase

Não tem

Ícones

HMS Beagle, o navio no qual Darwin viajou ao redor do globo para elaborar sua teoria. As flores e o beija-flor representam a flora e a fauna, objeto de estudo do cientista. Há também uma ilustração da lente de aumento que ele usava

Personalidade

Adam Smith (1723-1790), um dos pais da economia moderna. Sua maior obra é Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações (conhecida como A Riqueza das Nações)

Frase

“A divisão do trabalho na manufatura de pinos (e o grande aumento na quantidade de trabalho que resulta dela)”, trecho do livro

Ícones

Operários em uma fábrica de pinos

Personalidade

Matthew Boulton (1728-1809) e James Watt (1736-1819), inventores que revolucionaram as máquinas a vapor, nos séculos 18 e 19

Frase

“Eu vendo aqui, senhor, aquilo que todo mundo deseja ter – poder” (Boulton) e “Não consigo pensar em nada além dessa máquina” (Watt)

Ícones

No alto, uma fábrica inglesa durante a revolução industrial; embaixo, uma máquina a vapor

Xelim ou pence?

Se você já leu algum livro britânico antigo, como os de Agatha Christie, deve ter visto referências ao “xelim”. É que o Reino Unido dividia £ 1 em 20 xelins (shillings), e cada xelim em 12 pence (plural de penny). Assim, cada libraequivalia a 240 pence. Imagina como era difícil calcular! Mas, em 1971, o dinheiro adotou o sistema decimal e encerrou essa confusão.

Nota polêmica

A nova cédula de £ 5 causou intenso debate. Veganos se irritaram porque o Bank of England utilizou gordura animal na produção para aumentar a durabilidade da nota e seu atrito com as mãos. E feministas reclamaram da efígie: Winston Churchill substituiu a filantropa Elizabeth Fry, homenageada anterior. Agora, não há mais mulheres nas libras. Para contornar o problema, o Bank of England deve lançar uma cédula com o rosto da escritora Jane Austen.

OS ELEMENTOS DE DESIGN E SEGURANÇA DA LIBRA ESTERLINA

1) Alto-relevo

Dificulta a falsificação e ajuda deficientes visuais a identificar as notas

2) Assinatura do chief cashier

Espécie de diretor técnico que supervisiona as divisões do Bank of England

3) Holograma da coroa

Adesivado à cédula, em efeito 3D. Quando a nota é inclinada, o fundo e a imagem mudam de cor

4) Promissória

Abaixo do logo do Bank of England, todas as cédulas apresentam a frase em inglês “Prometo pagar ao portador no ato a soma de cinco/dez/vinte/cinquenta libras”. Ela remete à época em que as cédulas representavam depósitos de ouro e quem as possuísse poderia trocá-las por moedas de ouro do mesmo valor

5) Luz ultravioleta

Sob esse tipo de luz, surge um “5” brilhante, verde e vermelho, e o fundo adquire uma coloração mais escura

6) Transparência

Outra foto da rainha, evnolta pela frase £ 5 BANK OF ENGLAND. Ao seu lado, uma imagem da Elizabeth Tower, dourada na frente da cédula e prateada no verso

7) Holograma de valor

Selo adesivo que alterna entre as palavras “Cinco” e “Libras” (em inglês)

8) Rainha Elizabeth 2a

Subiu ao trono em fevereiro de 1952 e aparece em todas as notas emitidas pelo Bank of England desde 1960

9) Microimpressões

O valor da nota aparece em pequenas letras e números, visíveis só com lupa

10) Número de série

Aparece duas vezes, na vertical e na horizontal, mas sua localização varia de acordo com a nota. Na horizontal, as letras e os números são coloridos e vão aumentando de tamanho da esquerda para a direita. Na vertical, é sempre em uma cor só e do mesmo tamanho

11) Holograma do labirinto

Outro adesivo, no verso da coroa. Representa o labirinto de Blenheim, palácio em Oxfordshire onde nasceu Churchill

12) Cor especial

A moldura colorida e o símbolo de libra mudam de tom quando a nota é inclinada

