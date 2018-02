Quem foi Fernando de Noronha?

Foi um rico fidalgo português que financiou explorações ao Brasil a partir do ano de 1503. Os lusitanos haviam acabado de chegar ao país, mas eles ainda não tinham mostrado muito interesse. Por isso, o rei Manuel 1º arrendou as terras para um grupo de cristãos-novos (judeus convertidos), como Noronha. A partir de 1503, ele financiou expedições para extrair pau-brasil, madeira cujo corante tinha demanda no norte europeu. Graças ao sucesso de suas empreitadas, em 1504 o rei deu a ele a ilha pernambucana de presente, na forma de capitania hereditária, de modo que ela ganhou seu nome. A ilha já constava num mapa de 1502 como Ilha da Quaresma e foi descrita pela primeira vez em 1503 pelo navegador italiano Américo Vespúcio, a quem geralmente é atribuído seu descobrimento. Uma curiosidade: o nome real do português era Fernão de Loronha – a versão abrasileirada é uma corruptela que acabou pegando.

Pergunta da leitora – Amora Sarmento, Pinheiros, ES

