Segredos da CIA: como foi a caçada a Osama bin Laden

A caçada a Osama bin Laden

Para capturar o líder da Al Qaeda em seu esconderijo no Paquistão, a CIA orquestrou uma falsa campanha de vacinação no país

Onde – Abbottabad, Paquistão

Objetivo – Capturar Osama bin Laden

Status – Bem-sucedido

TESTE DO RATINHO

Em 2011, a CIA desconfiava de que Osama bin Laden, líder da Al Qaeda e responsável pelos atentados do 11 de Setembro, estava escondido com a família em uma casa fortificada em Abbottabad, Paquistão. O plano da agência consistia em coletar o sangue de uma das crianças da casa e fazer seu mapa genético. O resultado seria comparado ao DNA de uma irmã do terrorista morta em 2010 em Boston, EUA

PARENTADA

Se o resultado batesse, certamente a criança da casa seria da família de Osama, então ele poderia estar ali. Para conseguir esse sangue sem levantar suspeitas, a CIA criou uma campanha de vacinação, já que agentes de saúde tinham permissão para entrar em Abbottabad – meses antes, as crianças da cidade haviam sido vacinadas contra poliomielite

1 – GOTINHA EM AÇÃO

A primeira medida para colocar em prática a operação – desconhecida do governo do Paquistão – foi recrutar um médico local para liderar a campanha: Shakil Afridi, que clinicava em uma área tribal da província de Khyber Pakhtunkhwa. Ele chegou a Abbottabad em março de 2011 e anunciou às autoridades de saúde locais que havia obtido fundos para uma campanha contra a hepatite B

2 – TUDO NOS CONFORMES

Para dar veracidade à operação, agentes da CIA espalharam cartazes anunciando a campanha, que usou vacinas do laboratório paquistanês Amson. A vacinação começou em Nawa Sher, uma região mais pobre da cidade, a fim de não despertar suspeitas. Em abril, ela chegou a Bilal, o subúrbio onde ficava o complexo de Bin Laden. O cerco se fechava

3 – BODE EXPIATÓRIO

A enfermeira Mukhtar Bibi conseguiu ingressar na casa. Ela foi orientada por um suposto médico a carregar uma mochila com um dispositivo eletrônico. Não se sabe o que era nem se ele foi deixado na mansão. Também não se sabe se Bibi coletou o sangue das crianças. A enfermeira, que desconhecia estar participando de uma farsa, nunca se manifestou a respeito

4- DESFECHO

O fato é que, em 2 de maio, o Comando de Operações Especiais dos EUA invadiu o lugar com apoio da CIA e matou o terrorista. O governo paquistanês reagiu enfurecido, já que não conhecia a missão. Shakil Afridi foi preso, e a operação foi criticada por lançar dúvidas sobre campanhas de vacinação feitas por ONGs em países pobres

