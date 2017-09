Segredos da CIA: o plano para criar agentes zumbis

Ilustra Daniel Rosini

AGENTES ZUMBIS

O projeto MK Ultra pretendia fabricar suicidas ou matadores profissionais por meio de choques, hipnose e até ingestão de drogas

Onde – EUA

Objetivo – Criar superagentes

Status – Desconhecido

1. CHAPADOS

Ilegal e clandestino, o programa, chefiado pelo cientista Sidney Gottlieb, foi criado em 1953. O objetivo era controlar a mente das pessoas para formar um time de espiões que recebiam, forçadamente, doses de LSD, anfetamina e mescalina. Com o cérebro dominado, os agentes estariam aptos para cumprir qualquer ordem – assassinos sem remorso tipo Jason Bourne

2. VERSÃO 2.0

Em 1964, o programa evoluiu e foi rebatizado de MK Search. Agora, a CIA também queria aniquilar lembranças, implantar falsas memórias e estimular múltiplas personalidades. Por até 30 dias, os candidatos passavam por uma “terapia do sono”, com eletrochoques e doses cavalares de drogas, que os deixavam em estado vegetativo. A agência passou a usar ondas de radiofrequência para testar o controle de mentes a distância

3. O FIM (SERÁ?)

Em 1972, o então diretor da CIA, Richard Helms, mandou destruir todos os arquivos do MK Search. Não se sabe se o projeto foi posto em prática, mas há quem diga que soldados americanos enviados ao Vietnã foram cobaias do projeto. E muita gente acredita que programas similares ainda estão em operação hoje em dia

4. TÁ TUDO LIGADO!

O programa inspirou diversas teorias conspiratórias. Segundo elas, Martin Luther King, John Lennon e John F. Kennedy teriam sido mortos por pessoas mentalmente controladas pela CIA. Mas a única vítima de fato confirmada foi o cientista Frank Olson. Ele integrava a missão e se matou após ter sido drogado com LSD, em circunstâncias ainda misteriosas

