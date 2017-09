Segredos da CIA: o túnel para enganar os soviéticos em Berlim

Ilustra Daniel Rosini

Edição Felipe van Deursen

O FIASCO DE BERLIM

A capital alemã era o centro das tensões na Guerra Fria. Para atrapalhar os soviéticos, a CIA construiu um túnel que cruzava a cidade dividida

Onde – Berlim, Alemanha

Objetivo – Interceptar ligações da URSS

Status – Fracassado

1 – BURACO QUENTE

Nos anos 50, a capital alemã era dividida entre os vencedores da 2ª Guerra. Berlim Oriental ficou com a União Soviética e Berlim Ocidental, com Reino Unido, França e EUA. A CIA decidiu cavar um túnel de 450 m que partia de uma instalação militar, no lado ocidental, até uma rede telefônica subterrânea, no oriental. O entroncamento ficava 68 cm abaixo de uma rodovia

EM OBRAS

Batizado de Operação Ouro, o plano contou com a ajuda de agentes do serviço secreto britânico, que já havia feito uma operação semelhante em Viena (a capital da Áustria, antes dominada pelos nazistas, também foi ocupada e dividida pelos Aliados). O túnel levou 11 meses para ficar pronto, e em 1955 a ligação clandestina foi ativada

2 – MICO INTERNACIONAL

Por 14 meses, espiões da CIA e do MI6 (braço do serviço secreto britânico voltado a operações internacionais) escutaram 40 mil horas de conversas entre alemães orientais e soviéticos. Mas, na noite de 21 de abril de 1956, militares russos e alemães anunciaram com estardalhaço a descoberta do túnel. Na presença da imprensa, desenterraram e destruíram a passagem subterrânea

3 – TRAIRAGEM

A operação naufragou por causa de um trabalho de contraespionagem. O britânico George Blake era um espião duplo, e ele já tinha alertado os soviéticos sobre o túnel antes mesmo da construção. Os russos deixaram o projeto ir adiante e alimentaram as comunicações com informações falsas. O fracasso foi uma grande humilhação para a CIA e os EUA no início da Guerra Fria

