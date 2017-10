A história secreta de Minerva McGonagall

A mãe de McGonagall fugiu de casa quando jovem

Isobel Ross, mãe de Minerva, se apaixonou perdidamente por Robert McGonagall, um ministro presbiteriano que vivia no mesmo povoado. Sabendo que os seus pais não aceitariam o seu casamento com um trouxa, Isobel decidiu fugir de casa para viver o amor proibido.

O problema é que ela demorou anos para finalmente revelar ao seu marido que era uma bruxa. Ele a aceitou do mesmo jeito, mas a revelação o chocou e a confiança entre o casal ficou abalada.

Ela é uma Hatstall

Hatstall é todo bruxo que faz com que o Chapéu Seletor demore para decidir a sua casa em Hogwarts. No caso de Minerva, a demora foi de pouco mais de cinco minutos. Ele ficou bastante indeciso se ela deveria frequentar a Grifinória ou a Corvinal. Depois de muito pensar, o Chapéu decidiu que ela se daria melhor na Grifinória.

A jovem Minerva foi uma excelente aluna e mostrou um talento especial para Quadribol, mas resolveu aposentar a vassoura depois de uma queda feia que a deixou com várias costelas quebradas.

Ela se apaixonou por um trouxa

Após se formar em Hogwarts, Minerva voltou para casa para aproveitar um último verão com sua família antes de ir para Londres ocupar uma posição no Ministério da Magia. Nessa ocasião, acabou se apaixonando por um trouxa, seguindo os passos de sua mãe.

Não demorou muito para o crush pedir a sua mão em casamento e ela aceitou imediatamente. Porém, enquanto criava coragem para contar aos seus pais, ela considerou o casamento que a sua mãe levava, com a varinha trancada e suprimindo a própria magia, e decidiu que não viveria assim.

No outro dia ela voltou para contar ao seu noivo que mudara de ideia sobre o casamento. Ele, que não sabia sobre a existência do mundo bruxo, nunca entendeu a razão de ter o seu coração partido.

O seu marido morreu tragicamente

Mesmo tendo decidido não se casar com o trouxa pelo qual se apaixonou na sua terra natal, McGonagall nunca deixou de amá-lo de verdade – tanto que recusou o pedido de casamento de um antigo amigo, Elphinstone.

Pouco depois da primeira derrota de Voldemort, Elphinstone insistiu na ideia do casamento. Ela aceitou com o pensamento de que deveria levar a sua vida adiante e com a condição de que manteria o seu nome de solteira. Eles passaram a viver em um pequeno chalé em Hogsmead. O casamento foi feliz, porém curto. Acidentalmente, Elphinstone foi morto por uma mordida de Tentáculos Venenosos.

Incomodada com a solidão, Minerva mudou-se para Hogwarts onde já lecionava; e destinou toda sua energia ao trabalho. Poucos notaram o quanto ela sofreu, com exceção de Dumbledore.