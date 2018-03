Até que enfim um brinquedo de dinossauro com penas, não escamas

Todo apaixonado por dinossauro sabe que os animais são parentes distantes das aves, e não dos répteis, como se acreditava. Sendo assim, por que os dinos ainda são retratados com escamas, parecendo um espécie de lagarto gigante?

Foi pensando nisso que o designer e escultor de brinquedos David Silva criou uma linha de colecionáveis das feras em uma versão “cientificamente precisa”, mais próxima da aparência que os estudos recentes sobre a pré-história sugerem. Com direito até a penas espalhadas pelo corpo, os itens da coleção “Beasts of the Mezosoic: Raptor Series” foram concebidos graças a uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter, em 2016, que acabou arrecadando mais de US$ 350 mil.

Inicialmente, os brinquedos ficariam prontos em maio de 2017, mas a alta procura pelo projeto fez com que Silva alterasse os planos. Em vezs de criar três modelos, agora há 11 opções disponíveis, em escala 1/6, recheadas de detalhes e com várias articulações, para você sair por aí com a consciência tranquila de que está brincando com um dino sem imprecisões científicas.

Gostou? Mais três modelos estão com lançamento programado para maio, e os preços variam de US$ 35 a US$ 40 mais a taxa de entrega, caso você esteja pensando em comprar.