Borboleta rara é vista pela primeira vez em São Paulo

Um exemplar fêmea da espécie de borboleta Godartiana byses foi registrado pela primeira vez no estado de São Paulo. A pequena borboleta é endêmica da Mata Atlântica, ou seja, só existe lá, e já havia sido avistada em outros estados, mas não em São Paulo.

Desde 1968 há pesquisas por borboletas em São Paulo, mas até hoje a Godartiana byses não tinha sido localizada. O exemplar foi descoberto na reserva Legado das Águas, área privada de preservação da Mata Atlântica que pertence à Votorantim. A reserva, que fica no Vale do Ribeira, sul do estado, já tem 182 espécies de animais registradas.

Vale lembrar que a Mata Atlântica paulista é tão importante que 25 áreas protegidas, localizadas em São Paulo e no Paraná, são consideradas patrimônio natural da humanidade pela Unesco.