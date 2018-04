É verdade que um peixe da Amazônia consegue respirar no seco?

PERGUNTA DA LEITORA Amanda, Caxias do Sul, RS

ILUSTRA Alexandre de Souza

EDIÇÃO Felipe van Deursen

“PULMÃO” ESCONDIDO

A piramboia (Lepidosiren paradoxa), semelhante a uma enguia de água doce, habita rios intermitentes (que secam de tempos em tempos) da América do Sul. Ela tem bexiga natatória, órgão que regula a densidade do peixe em relação à água e o ajuda a nadar para o fundo ou para a superfície. Além disso, a bexiga ajuda a respirar no seco

TRANSIÇÃO

Quando os rios estão quase secos, as guelras do bicho não têm mais oxigênio para filtrar na água, interrompem a respiração subaquática e encolhem. Uma glândula faz com que o oxigênio restante da corrente sanguínea vá para a bexiga natatória, que começa a inflar

INCHADONA

O peixe sobe à superfície, abre a boca e engole o máximo de ar que consegue. Mas ele não respira como um mamífero. A estrutura nervosa rete mirabile filtra o oxigênio na bexiga e o leva à corrente sanguínea. Depois, o gás carbônico restante é expelido

1.Brocador

Com o leito completamente seco, o peixe cava uma toca para se esconder dos predadores e não esturricar ao sol. Ele coloca o crânio maciço e as nadadeiras peitorais em ação

2. Entocado

O peixe usa o corpo como broca, se enterra a 1 m de profundidade e se dobra em “U”. A boca fica à altura da entrada do buraco para que o bicho engula ar

3. No sossego

Devidamente instalada e protegida, a piramboia inicia um processo de hibernação.Ela desacelera o metabolismo e secreta pela pele um muco que endurece e forma um casulo, que fica parecendo uma batata. Dentro dele, o peixe se mantém hidratado. Quando as chuvas voltam e enchem o rio, ele volta ao fundo da água e reassume a respiração subaquática

A piramboia é capaz de ficar quatro anos nesse estágio

CONSULTORIA Naércio de Menezes, especialista em peixes do Museu de Zoologia da USP