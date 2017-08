Por que alguns cães têm orelhas rígidas e outros orelhas caídas?

Por causa do cruzamento de raças e da domesticação. No geral, as orelhas rígidas são características de cães mais ativos. Elas proporcionam uma audição mais ampla e influenciam na velocidade da corrida. Já as orelhas caídas estão associadas às raças mais domesticadas. O criador alemão Max von Stephanitz, que viveu entre os séculos 19 e 20 e ficou famoso por padronizar a raça do pastor alemão, explicou em um livro que “o animal doméstico vivendo em segurança não precisa manter as orelhas sempre de pé para se proteger. [Com as gerações,] os músculos da orelha foram gradualmente perdendo a tensão, permitindo que a orelha cedesse e ficasse completamente caída”. Além disso, algumas raças têm uso específico para as orelhas: o basset, por exemplo, arrasta-as no chão para agitar moléculas depositadas no piso, facilitando a percepção de cheiros. Veja abaixo as diferentes classificações de orelhas. Uma mesma raça pode se encaixar em mais de um tipo.

CONSULTORIA Renata Rita Correia, veterinária

