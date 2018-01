Como é o al-Din, o fim do mundo islâmico?

1. Os muçulmanos acreditam no dia da ressurreição (al-Qiyamah) e no dia do juízo final (al-Din). Mas, diferentemente dos cristãos, eles não têm uma narrativa unificada para esses dias como a presente na Bíblia. Para os islâmicos, a escatologia (estudo das religiões sobre o fim do mundo, o juízo final e a ressurreição dos mortos) não se apoia só no livro sagrado Alcorão, mas principalmente em hadiths (ditados) atribuídos ao profeta Maomé e em sinais observados ao longo do tempo

2. Segundo certos hadiths, o fim dos tempos virá em estágios. O mundo estará corrompido e cheio de injustiças e os muçulmanos serão oprimidos. Outros sinais serão o aumento do consumo de álcool, do adultério, da luxúria (sexo), da usura (lucro excessivo) e do número de terremotos, trovões e relâmpagos. Haverá muitas mortes súbitas e muita chuva, mas pouca lavoura. Judeus lutarão contra muçulmanos, mulheres andarão nuas e casais fornicarão nas ruas

3. O Sol nascerá no lado oposto, no Ocidente. Depois, a fera falante Dabbat al-Ar (a besta da terra) aparecerá para marcar a testa de todos, diferenciando muçulmanos (crentes) e não muçulmanos (descrentes). No livro Tadhkirah, a criatura é descrita com cabeça de touro, olhos de porco, patas de camelo, orelhas de elefante, rabo de carneiro e peito de leão

4. O falso profeta Al-Dajjal desembarcará no mundo. Equivalente ao anticristo para o cristianismo, ele não está no Alcorão, mas é famoso nos hadiths e na escatologia islâmica como um todo. É descrito como um homem horrível, cego do olho direito, com a palavra Káfir (“infiel”) marcada na testa, e pretende converter muçulmanos para seu lado. Sua chegada é um prenúncio do juízo final

5. Anunciada pela trombeta do arcanjo Israfel, a batalha do juízo final acontecerá entre Al-Dajjal e o profeta Mahdi. Este último é descrito como um homem barrigudo, de feições árabes e altura mediana, além de ter ombros largos, olhos expressivos e um nariz proeminente. O som da trombeta, tocada duas vezes, será tão forte que partirá o céu. O Sol perderá o brilho e as construções e as montanhas vão virar pó. Tudo desaparecerá

6. O Messias Isa (Jesus) descerá dos céus para ajudar Mahdi e matará Al-Dajjal. Depois da batalha, Alá (Deus) ressuscitará os mortos (a essa altura, todo mundo) e os julgará. Os justos serão mandados para o céu e os pecadores, para o inferno

7. Segundo uma leitura mitológica do Alcorão, o céu é um lugar onde os justos descansarão num vergel (um jardim com árvores), deitados em almofadas entre donzelas, jardins e videiras. Eles beberão um néctar mesclado com cânfora e gengibre, em taças de prata e copos diáfanos. Serão recompensados com vestimentas de seda ou de tafetá e brocado, enfeitadas com braceletes de prata

8. Já o inferno é um lugar onde os incrédulos encontrarão correntes, grilhões, chamas e torturas de fogo. Não terão refresco, exceto por água fervente e uma bebida de gosto desagradável e paralisante