Quais eram os três segredos de Fátima?

1) LIÇÕES DO ALÉM

Em 1916, um ano antes das aparições da santa, as crianças Lúcia (10 anos), Francisco (9 anos) e Jacinta (7 anos) teriam vislumbrado um anjo enquanto pastoreavam ovelhas na zona rural da cidade de Fátima, em Portugal. Segundo o suposto mensageiro divino, suas visitas eram para ensinar a elas orações de perdão e de invocação da Virgem Maria.

2) ENCONTRO MARCADO

Em 13 de maio de 1917, por volta do meio-dia, as crianças rezavam no pasto quando foram surpreendidas por um forte clarão. Prestes a fugirem, viram flutuando sobre uma pequena árvore uma santa “mais brilhante que o Sol”. Ao se aproximarem, Virgem Maria teria lhes dito que deveriam orar pelo mundo e voltar àquele lugar todo dia 13 para receber três profecias sagradas.

3) HOMENS DE POUCA FÉ

Os encontros com data marcada em frente à árvore acabaram levantando suspeitas na vizinhança. O então administrador da região, Artur de Oliveira Santos, prendeu as crianças em uma dessas ocasiões. Interrogadas, elas revelaram as aparições da santa, mas nada sobre seus segredos. A notícia repercutiu pelo país e o caso passou a ser acompanhado a distância, mas sem interferências.

4) O SOL QUE BAILA

Para 13 de outubro, o trio previu um milagre no Sol. Segundo o jornal O Século, 40 mil romeiros foram a Fátima nessa data, e teriam avistado no céu um globo luminoso que girava sobre si mesmo e movia-se em ziguezague do nascente para o poente, por cerca de dez minutos. Luzes coloridas refletiram na paisagem e nas pessoas, que também relataram curas inexplicáveis.

5) DIÁRIOS DA NOVIÇA

Encerradas as aparições, em 1918 os irmãos Francisco e Jacinta contraíram gripe espanhola ao mesmo tempo e morreram logo depois. Eles se tornaram os mais jovens santos não mártires na história da Igreja Católica. Lúcia, que era prima deles, tornou-se freira. Na década de 1940, entregou ao arquivo secreto do Vaticano quatro livros de memórias em que relatou, além das aparições do anjo e da Virgem Maria, suas supostas profecias.

6) VINDE A MIM OS RUSSOS

A Igreja revelou as duas partes do segredo pouco após a sua entrega. Intituladas respectivamente de “A visão do inferno” e “O imaculado coração de Maria”, descreviam a destruição das almas pecadoras e uma súplica à Rússia para que se convertesse à Virgem Maria. Do contrário, os erros dessa nação trariam guerras para o mundo e perseguições aos cristãos.

7) PAPA EM PERIGO

O terceiro segredo, “O atentado ao papa”, foi revelado só em 2000, a pedido de João Paulo 2º. Embora abordasse o extermínio de todo o clero católico, a profecia foi tratada pelo Vaticano apenas como um livramento (salvação por interferência divina) ao atentado que o papa sofreu na Praça de São Pedro, em 13 de maio de 1981, mesmo dia e mês em que teria ocorrido a primeira aparição.

EXPLICANDO A VERDADE

O caso emergiu em um momento bastante delicado para a Igreja, para Portugal e para o mundo

– No ano das aparições, Portugal atravessava uma das maiores crises de sua história. Cerca de 55 mil homens haviam sido enviados para a 1ª Guerra Mundial e a população sobrevivente, em boa parte pobre e sem educação formal, encontrava conforto na fé católica.

– Segundo jornais da época, Santos prendeu as crianças por desconfiar que estivessem sendo orientadas pela Igreja a incitar uma manifestação contra o Estado. Isso porque, com o fim da monarquia em 1910 e as novas leis da República, a Igreja havia perdido vários benefícios.

– O segundo segredo pode ter sido uma reação da Igreja à Revolução Russa, em 1917. O comunismo fazia forte oposição à fé católica e ao Vaticano, que perderia poder caso essa ideologia avançasse.

– O papa Bento 16, que ficou encarregado de interpretar o terceiro segredo, nunca tratou o assunto como “aparições” de Maria, mas como “visões” de “linguagem simbólica de difícil decifração”.

– O investigador paranormal Joe Nickell sugere que o milagre no Sol foi um parélio. Esse fenômeno atmosférico raro acontece quando a luz solar penetra nuvens de cristais de gelo capazes de repartir os raios, fazendo aparecer “mais sóis” no céu.

– Em The Vatican Billions, o pesquisador britânico Avro Manhattan afirma que a Igreja inventou aparições de diversas “Nossas Senhoras” para enriquecer. Só o Santuário de Fátima arrecadaria, em média, 8 milhões de euros por ano.

– As visões revigoraram a imagem da Igreja Católica vitimada, dando-lhe “uma forte erupção do sobrenatural em um momento difícil”, segundo o monsenhor Carlos Azevedo, que chefiou a compilação dos volumes sobre Fátima.

– De acordo com o escritor e especialista em fenômenos da fé Manuel Arouca, que teve acesso aos escritos apocalípticos redigidos pela irmã Lúcia, o fatal atentado contra o papa ainda vai ocorrer. E no próprio Santuário de Fátima, em Portugal.

FONTES Livros The Vatican Billions, de Avro Manhattan, e As Memórias de Irmã Lúcia, de Lúcia de Jesus Santos; sites Santuário de Nossa Senhora de Fátima e Vatican.va