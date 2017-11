Quem foi o Sansão da Bíblia?

ILUSTRA Tom Ventre

O DESPERTAR DA FORÇA

A história de Sansão, o fortão cabeludo, é recheada de mulheres, vingança e carnificina

A profecia

Filho de uma mulher estéril que teve a gravidez anunciada por um anjo, Sansão era um dos juízes da Bíblia, enviado por Deus para livrar os israelitas do pecado. Na época, eles estavam subjugados pelos politeístas filisteus. Sansão se casou com uma filisteia e, na festa, matou 30 pessoas – só por causa de uma aposta. Depois, por vingança, a mulher dele foi morta

Olha a cabeleira

Nervoso, Sansão revidou a morte da esposa assassinando, sozinho, mil filisteus. Sua fama de fortão se espalhou e ele encantou outra filisteia, Dalila. Mas ela o traiu e aceitou 1.100 moedas de prata para descobrir a razão da força do homem. Sem resistir às investidas, Sansão revelou: o cabelo. Dalila aproveitou enquanto ele dormia e cortou sua cabeleira. O herói foi preso e cegado

Terrorista

Os filisteus deram uma festa no templo do deus Dagon, em Gaza, para oferecer um sacrifício, e levaram o prisioneiro Sansão para se divertir às custas dele. Diz a Bíblia que a casa estava lotada de gente do povo e nobres e príncipes (só no telhado eram 3 mil pessoas). Sansão, acorrentado, pediu a um guarda que o colocasse entre duas colunas. Ele pediu ajuda a Deus para se vingar (de novo!) e empurrou as colunas, que sustentavam o templo. O atentado matou todos os presentes, incluindo Sansão

Um leão por dia

Superforça e talentos fantásticos à parte, ainda se suspeita que Sansão tenha existido – ou pelo menos que desde a Antiguidade ele seja um personagem conhecido. Uma moeda do século 11 a. C., encontrada em Israel, mostra um homem lutando com um leão – possível referência ao episódio em que Sansão foi atacado por um leão e o destroçou com as próprias mãos, “como se matasse um cabrito”, segundo a Bíblia