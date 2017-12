Além do Outubro Rosa, que outros meses têm “cor”?

pergunta Robson Arcanjo Martins, Dom Joaquim, MG

Associar uma “cor” a um mês mostrou-se uma boa ferramenta de marketing para disseminar informações sobre importantes questões de saúde. As campanhas do Outubro Rosa (contra o câncer de mama) e do Novembro Azul (contra o câncer de próstata) estão entre as mais bem-sucedidas, e inspiraram muitas outras. Há meses com até quatro cores diferentes, de acordo com sua temática. Estes são os mais conhecidos no Brasil:

1. JANEIRO BRANCO

Tema: Saúde mental

A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo e 11,5 milhões de brasileiros, segundo a OMS. Já os transtornos de ansiedade acometem 264 milhões (18,6 milhões no Brasil).

2. FEVEREIRO ROXO

Tema: Alzheimer

Afeta memória e linguagem. Estima-se que, no mundo, 35,6 milhões de pessoas têm a doença e, no Brasil, 1,2 milhão,

3. MARÇO LILÁS

Tema: Câncer do colo do útero

É a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Em 2016, foram estimados cerca de 16 mil novos casos.

4. ABRIL AZUL

Tema: Autismo

O transtorno afeta cerca de 1% da população mundial. É até quatro vezes mais frequente no sexo masculino.

5. MAIO ROXO

Tema: Doenças inflamatórias intestinais

Atingem cerca de 5 milhões de pessoas no mundo e podem provocar câncer colorretal.

6. JUNHO VERMELHO

Tema: Incentivo à doação de sangue

Segundo análises, no inverno, os bancos de sangue sofrem redução de 30% nos estoques.

7. JULHO AMARELO

Tema: Hepatites virais

Os dois tipos mais graves, B e C, acometem 1,7 milhão e 756 mil brasileiros, respectivamente.

8. AGOSTO LARANJA

Tema: Esclerose múltipla

Estima-se que 35 mil brasileiros sofram com essa doença, em que as células de defesa do organismo atacam o sistema nervoso, causando fadiga, visão embaçada, perda de equilíbrio e outros problemas.

9. SETEMBRO AMARELO

Tema: Combate ao suicídio

Considerado pela OMS um grave problema de saúde pública. No mundo, há mais de 800 mil suicídios todos os anos.

10. SETEMBRO VERDE

Tema: Incentivo à doação de órgãos

Em 2016, foram registrados 2.983 doadores no país, um aumento de 5% em relação a 2015.

11. OUTUBRO ROSA

Tema: Câncer de mama

O segundo tipo mais frequente entre mulheres em todo o Brasil (exceto na região Norte). Só em 2016, foram estimados cerca de 57 mil novos casos.

12. NOVEMBRO AZUL

Tema: Câncer de próstata

É o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens no Brasil. No ano passado, foram cerca de 61 mil novos casos.

13. DEZEMBRO VERMELHO

Tema: HIV

Dados de 2016 indicam que 827 mil brasileiros vivem com o vírus da aids e cerca de 40 mil novos casos são registrados por ano. Esses índices estão subindo.

FONTES OMS, ONU, Unaids, Inca, Instituto Lado a Lado pela Vida, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Brasileira de Alzheimer, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, DSM-V, Portal Brasil, Portal da Coloproctologia, G1, Correio Braziliense e CLAUDIA