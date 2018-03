O que é o Teste de Rorschach?

É um questionário, muito utilizado nos processos de avaliação psicológica, que usa cartões com manchas de tinta para identificar traços da personalidade de uma pessoa. O paciente observa o material e responde perguntas sobre o que vê. “O teste fornece índices que permitem ao especialista verificar, por exemplo, condições intelectuais, afetivas e emocionais, controle geral de processos racionais e afetivos, adaptação e ajustamento social e controle de impulsividade”, explica a psicóloga Erika Kato Okino, da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos (ASBRo).

O método foi criado em 1921 pelo psiquiatra e neurologista suíço Hermann Rorschach, que percebeu que reconhecer características nos borrões exigia funções complexas da mente. No Brasil, utiliza-se o teste produzido e impresso pela editora suíça Verlag Hans Huber, o único reconhecido pela International Society of Rorschach e suas entidades filiadas, como a ASBRo. Mas ele não funciona sozinho: para avaliar o paciente, levam-se em conta também informações obtidas em entrevistas e outros testes psicológicos. Para aplicar o Teste de Rorschach, o psicólogo precisa fazer um curso de dois anos com aulas teóricas e práticas. Além da área de saúde, o exame auxilia em questões empresariais, escolares e judiciárias.

1. Em ambiente tranquilo e iluminado, o psicólogo apresenta um cartão com uma mancha de tinta diferente por vez (são dez cartões). Então o paciente diz o que enxerga nos borrões. A sessão geralmente não é gravada, mas pode ser, desde que o paciente autorize e os cuidados éticos sejam preservados

2. Durante o teste, o psicólogo observa o comportamento geral do paciente: percepção, postura, atenção, memória, lógica etc. Também são levados em conta dezenas de detalhes, como o tempo de reação, o número de respostas e a área da imagem interpretada

3. Conforme vai mostrando os cartões, o psicólogo também faz perguntas mais específicas sobre as respostas do paciente para entender melhor sua interpretação. Ele quer saber, por exemplo, que elementos do borrão levaram a determinada resposta

4. Para chegar ao resultado, o psicólogo preenche uma tabela com várias categorias. Cada uma representa um de muitos quesitos, como os movimentos da pessoa, os sentimentos demonstrados etc. A interpretação final vem de uma comparação dessa tabela com padrões obtidos em pesquisas

FONTES Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, Encyclopedia Britannica e International Society of the Rorschach and Projective Methods