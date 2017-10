O que é projeção astral?

É o termo usado para descrever uma experiência em que o indivíduo se nota fora do seu corpo físico, podendo perceber o ambiente à sua volta e até interagir com pessoas também projetadas. Esse tipo de experiência, também conhecido como projeção consciente ou viagem astral, é estudado pela projeciologia, especialidade da conscienciologia que busca entender as projeções da consciência e suas manifestações fora do corpo biológico e suas ações em dimensões não físicas. Antropólogos registram que a projeção astral é relatada por quase todos os povos e por indivíduos de todos os sexos, idades, etnias e religiões. No entanto, a ciência ainda não admite evidências concretas da existência do corpo espiritual ou desse tipo de experiência.

QUARTETO FANTÁSTICO

Segundo a projeciologia, a consciência plena (ou holossoma) é formada por um conjunto de elementos: soma, o corpo biológico; energossoma, o corpo energético; psicossoma, o corpo emocional; e mentalsoma, o corpo mental. Em uma sessão de projeção astral, o psicossoma separa-se do soma e forma uma conexão energética entre os dois, chamada de “cordão de prata”, que liga seu corpo físico ao corpo espiritual

DORMIU NO PONTO

Além das sessões de projeção, o psicossoma pode se desprender do corpo físico naturalmente durante o sono, um transe, um estado de coma ou até pela influência de anestésicos. Há técnicas que facilitam (veja abaixo), mas é necessário preparo. Vontade de se projetar, um bom estado fisiológico e psicológico, paciência e determinação são essenciais. Além disso, o ambiente deve ser confortável e a experiência registrada

1. TÉCNICA DA AUTO-IMAGEM PROJETIVA

O indivíduo deve sentar-se confortavelmente em uma poltrona diante de um espelho e observar seu reflexo com atenção, reparando pequenos detalhes e feições até ficar com sono. A proposta é que o psicossoma se acostume com a visão do soma e tente ir ao encontro de sua imagem no espelho durante o sono, dando início a uma projeção consciente

2. TÉCNICA DA CONCENTRAÇÃO MENTAL

A maior parte das técnicas de projeção envolve grande concentração e vontade por parte do indivíduo. Nessa técnica, a pessoa deve focar sua atenção, de olhos sempre abertos, em um objeto simples, como uma vela ou vaso de flores. O exercício é tentar aproximar-se dele sem sair do lugar ou se mover, forçando a projeção da consciência até que o psicossoma se desencaixe do soma naturalmente

3. TÉCNICA DA PROJEÇÃO CONSCIENTE FRAGMENTADA

O psicossoma também pode se desprender de forma progressiva, como nessa técnica. Ela exige calma e não pode ser “apressada” pelo indivíduo. Ele deve fechar seus olhos e concentrar-se em membros individuais de seu corpo, como braços e pernas, tentando manifestar gradualmente as partes do corpo emocional. O resultado é a sensação de ter uma segunda mão ou segundo braço, por exemplo

4. TÉCNICA DA ABERTURA DA PORTA

A pessoa se senta confortavelmente em uma cadeira ou poltrona em um quarto fechado. Na parede, imagina uma porta fechada com uma inscrição ou símbolo. Meditando sobre a inscrição, o indivíduo deve visualizar uma abertura na porta e imaginar-se passando através dela, repetindo com mais intensidade a cada tentativa. Com o tempo, a pessoa passa a sentir mais leveza e liberdade para projetar seu psicossoma

Outras viagens

Apesar de semelhantes, sonhos lúcidos são diferentes da projeção astral. No primeiro, o indivíduo é consciente no próprio subconsciente durante o sonho, mas na projeção a experiência é externa ao corpo, em outro plano de existência. Durante as tentativas de projeção, há pessoas que vivenciam paralisia do sono, status em que o corpo adormece, mas a mente, ainda no corpo, permanece consciente. Quem pratica a atividade diz que a paralisia é meio caminho andado para a projeção, então incentivar um movimento do corpo espiritual nesse momento seria mais fácil

TdF sugeriu – Iury Lima

CONSULTORIA Rodrigo Fedrizzi de Melo, voluntário na Cognópolis SC – Pré-Instituição Conscienciocêntrica e no IIPC – Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia