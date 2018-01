Passar vontade realmente pode deixar criança doente?

Segundo quatro especialistas consultados pela ME, sim. A doença, na verdade, seriam sintomas psicossomáticos, ou seja, respostas físicas desencadeadas por questões psicológicas. Esses sintomas – febre, dor de cabeça, náusea etc. – são reações químicas causadas pelo “cérebro emocional”, composto de hipotálamo, amígdala e hipocampo. Mas o que também pode acontecer é a criança forjar alguns sintomas para fazer os pais cederem. A especialista em neuropsicologia Carolina Veras ressalta que é preciso ensinar as crianças a lidarem com frustrações. “Muitas vezes os pais cedem quando deveriam impor limites. Essa atitude reforça o problema”, diz ela. Caso os efeitos psicossomáticos se prolonguem, é necessário procurar um psicólogo. Eles podem desencadear depressão e tendência ao isolamento.

TdF sugeriu – Maria Eduarda

CONSULTORIA Belisa Brisola Prado, psicóloga e especialista em neuropsicologia infantil; Augusto Jimenez, psicólogo e CEO da Minds Idiomas; Rafael Lutero, professor de pedagogia do Centro Universitário Eniac; Lorena Sotopietra Nolasco, psicopedagoga; e Carolina Veras, psicóloga especialista em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental