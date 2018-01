Por que não fumantes também podem ter câncer de pulmão?

ILUSTRA Tiago Lacerda

TIRA ESTA FUMAÇA DAQUI

O tabagismo está ligado à maioria dos casos de câncer de pulmão, mas há outros fatores que o causam. O mais comum deles é a condição de fumante passivo. Quem fica próximo à fumaça do cigarro tem 30% mais chances de desenvolver a doença. Mas, graças às leis de controle ao tabagismo em lugares fechados, a situação está melhorando: nos últimos oito anos, o número de fumantes passivos caiu 42% no Brasil

CASO DE FAMÍLIA

Algumas pessoas têm genes com mutações específicas que causam predisposição ao câncer. O Brasil lidera a lista de casos. Uma a cada 330 pessoas nascidas no Sul e no Sudeste é portadora de uma mutação relacionada à síndrome de Li Fraumeni, que provoca vários tumores na mesma pessoa. Nos EUA, por exemplo, a síndrome atinge uma a cada 5 mil pessoas

O GÁS DO MAL

O gás radônio é natural, incolor, inodoro – e cancerígeno. Produto da desintegração de dois elementos químicos (urânio e tório) no solo e em rochas, ele é difícil de ser notado. Em Caetite (BA), a taxa de pessoas com a doença é 19 vezes mais alta que no resto do estado. Não deu outra. Estudos comprovaram que o radônio é mais elevado por lá

POLUIÇÃO

Desde 2013, a Organização Mundial da Saúde considera a poluição ambiental uma substância cancerígena. Países como Mongólia, Paquistão, China, África do Sul e Nigéria possuem alto teor de poluição no ar e, portanto, de câncer de pulmão. Quem vive em áreas mais contaminadas tem 20% mais chance de desenvolver a doença

CONSULTORIA Carolina Kawamura Haddad, oncologista clínica do Centro Oncológico Antônio Ermírio de Moraes (São Paulo)

FONTE Organização Mundial da Saúde (OMS)