Por que tem gente canhota com a mão e destra com o pé?

PERGUNTA DO LEITOR Guilherme Francis, Eunápolis, BA

A teoria mais aceita é que cada hemisfério do cérebro é especializado em um tipo de movimento – é a chamada dominância cruzada. O órgão é dividido em dois lados, direito e esquerdo, que não são simétricos. Cada um deles controla os membros do lado oposto. Assim, se o hemisfério que tiver o maior córtex motor primário (área ligada à habilidade manual) for o direito, a pessoa é canhota. Se for o esquerdo, ela é destra.

Mas, quando o assunto é dominância cruzada, não há consenso entre especialistas. Há teorias que dizem que um hemisfério é especializado em movimentos rotineiros, como abrir portas, e o outro em responder a imprevistos, como reagir a uma bola jogada em sua direção. Outras defendem que um hemisfério cuida dos movimentos delicados (escrever), e outro dos mais grosseiros (chutar). Por isso, pessoas com dominância cruzada diferem das ambidestras, que têm as áreas cerebrais mais simétricas e usam todos os membros da mesma forma.

Tá na palma

Os motivos que fazem você usar essa ou aquela mão

DNA

Em 2007, pesquisadores da Universidade de Oxford (Reino Unido) descobriram que o gene LRRTM1 está ligado aos canhotos. Mas a ciência ainda não sabe dizer como essa relação funciona

MEDULA

Em contrapartida à teoria da dominância cruzada, uma pesquisa alemã aponta que é, na verdade, a medula espinhal que determina a dominância manual. Embora o córtex motor e a medula sejam conectados, eles se desenvolvem em paralelo. Além disso, a dominância se manifesta primeiro na medula para depois ser passada ao córtex

GESTAÇÃO

O neurologista americano Norman Geschwind (1926-1984) defendia que hormônios na gravidez (produzidos nas mulheres pelos ovários) podem afetar o feto. Um nível alto de testosterona, por exemplo, influenciaria a formação do hemisfério direito do cérebro. Isso aumentaria as chances de o bebê ser canhoto

CULTURA

Até meados do século 20, as escolas ensinavam as crianças a escrever apenas com a mão direita. Quem fosse canhoto tinha que se virar para aprender a usar a outra mão, para não receber punições graves. Por isso, muitos adultos destros são, na verdade, canhotos

CONSULTORIA Márcio Balthazar, especialista em neurologia cognitiva e do comportamento do Departamento de Neurologia da Unicamp

FONTE Artigo Epigenetic regulation of lateralized fetal spinal gene expression underlies hemispheric asymmetries (vários autores), revista Molecular Psychiatry e sites O Globo e Science Daily