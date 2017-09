Quais máquinas são usadas quando os órgãos param de funcionar?

Pergunta da leitora Laura Caroline, Uberlândia, MG

1.VENTILADOR MECÂNICO

Mantém a oxigenação no sangue de cerca de 40% dos pacientes de UTI que sofrem de insuficiência respiratória – causada por doenças no pulmão ou até em outros órgãos

COMO FUNCIONA Por meio de um tubo orotraqueal ou traqueostomia (perfuração da traqueia), joga ar oxigenado nos pulmões, facilitando a eliminação do gás carbônico e a oxigenação do sangue

TEMPO DE USO Até quando for necessário

2.OXIGENADOR DE MEMBRANA EXTRACORPÓREO

Por se tratar de um equipamento de última geração, poucas UTIs têm acesso a este pulmão artificial, recomendável em casos graves de insuficiência respiratória

COMO FUNCIONA A máquina “filtra” o sangue com gás carbônico do doente e faz a troca gasosa, devolvendo sangue já oxigenado para circular pelos órgãos

TEMPO DE USO Entre uma e quatro semanas, exclusivamente em UTI

3.BALÃO INTRA-AÓRTICO

É mais um recurso para a recuperação cardíaca. Em geral, usa-se quando o coração demora a se recuperar de uma cirurgia delicada

COMO FUNCIONA É um balão plugado ao corpo por meio de um cateter na aorta, a maior e mais importante artéria do sistema circulatório. A cada batimento do coração, o tubo se enche e se esvazia de ar, irrigando as veias

TEMPO DE USO Até cinco dias

4.ASSISTÊNCIA VENTRICULAR

Quando a insuficiência cardíaca prejudica o fluxo do sangue para os órgãos, usa-se um coração artificial. Os modelos internos, mais modernos, não têm a mesma capacidade de bombear dos externos, que são mais comuns nas UTIs do país

COMO FUNCIONA O aparelho faz as vezes do coração bombeando sangue para os órgãos. A opção entre dispositivos internos ou externos depende do grau da lesão e do seu potencial de ser revertida

TEMPO DE USO De uma a quatro semanas

Corações artificiais geralmente são usados como ponte para o transplante: uma força extra para quem está prestes a receber um novo coração



5.HEMODIÁLISE

Procedimento usado para substituir parte das funções dos rins. Basicamente, o aparelho elimina água do corpo e retira substâncias nocivas quando os rins não produzem urina suficiente. Dessa forma, auxilia na eliminação da ureia e do potássio no organismo

COMO FUNCIONA O sangue passa por um filtro sintético. Por meio de uma membrana ocorre a passagem de substâncias acumuladas, como ureia e eletrólitos (sódio, potássio etc.), que são descartadas

TEMPO DE USO Até quando for necessário

6.DIÁLISE HEPÁTICA

Para substituir parcialmente o funcionamento do fígado, usa-se uma máquina parecida com a de hemodiálise. Ela serve quase exclusivamente como ponte para transplantes de urgência. Ainda é um tratamento experimental, sem comprovação de benefícios

COMO FUNCIONA O sangue e o plasma do paciente passam por uma sequência de filtros com albumina, carvão ativado e resina que retira substâncias acumuladas no organismo devido à insuficiência do fígado

TEMPO DE USO Uma semana

As máquinas da UTI substituem parcialmente a função dos órgãos . Em caso de falência total, não há o que fazer

Consultoria Leonardo Jose Rolim Ferraz, médico intensivista do Hospital Israelita Albert Einstein (São Paulo)