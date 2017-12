A história de Salomão e os 72 anjos que ele invocou e aprisionou

Quem é Salomão?

O rei é um dos personagens mais famosos da Bíblia. Filho do rei Davi, ele teria governado por volta dos anos 970 a.C. Realizou o famoso julgamento entre duas mulheres que alegavam ser mãe de um bebê: mandou cortar a criança ao meio, até que percebeu que a mulher que se dispôs a perder a filha para que ela não morresse era a verdadeira mãe

Lendas do rei

Os feitos de Salomão o tornaram famoso – tanto que surgiram várias histórias a seu respeito que não estão na Bíblia. As mais famosas seriam a construção do templo (onde a Arca da Aliança, contendo os dez mandamentos entregues por Deus a Moisés, teria sido guardada) e os demônios que o rei teria invocado

Presos no vaso

Parte do poder e da sabedoria do rei teria vindo dos 72 seres que ele teria conseguido atrair e prender dentro de um vaso de bronze. Selado com símbolos especiais, capazes de manter os espíritos escravos de Salomão, o objeto nunca poderia ser quebrado, sob o risco de que todos os demônios seriam libertados e desobrigados de obedecer ao monarca

Leitura dinâmica

O Ars Goetia é o primeiro capítulo do livro e, também, o mais famoso – uma vez que conta como Salomão alcançou o seu poder com a ajuda dos demônios. Mas existem outras quatro partes: Ars Theurgia-Goetia, Ars Paulina, Ars Almadel e Ars Notoria. Eles descrevem os seres do mal, contam como eles foram invocados e quais os símbolos usados para prendê-los

Obra tardia

Apesar de serem impressionantes, os relatos sobre a façanha de Salomão foram escritos no século 16. Inspirado em lendas da cabala e de autores místicos do islamismo, o caso recebeu diferentes versões curtas até ser reunido numa única obra, no século 17: A Chave Menor de Salomão, um dos mais famosos grimórios (leia mais sobre eles)

Artefato poderoso

O tal vaso seria feito de bronze e daria a seu dono uma série de poderes: extrair informações dos mais próximos, destruir os inimigos, ouvir e entender os recados da natureza, encontrar tesouros e curar doenças. Por isso, tornou-se um objeto procurado por arqueólogos e magos, interessados em adquirir o poder conquistado no remoto século 10 a.C.

Destino incerto

Reza a lenda que, para punir Salomão por sua arrogância, Deus teria escondido o vaso em uma gruta na Babilônia. Ao encontrarem o artefato, babilônios desavisados libertaram 71 seres – apenas Belial continuaria aprisionado. A história é refutada por aqueles que acreditam que o vaso continua inteiro e ainda pode ser usado ou até mesmo reconstruído

Hierarquia do mal

Veja a divisão dos demônios e os elementos para prendê-los. O livro é típico da Idade Média e os seres são organizados de acordo com a nobreza típica da Europa

FERRAMENTAS DE SALOMÃO

Os acessórios usados para controlar os demônios presos no vaso

Hexagrama

Também conhecido como “selo de Salomão”, deve ser colocado sobre uma roupa branca nova. Isso faria os demônios aparecerem diante da pessoa, numa forma física não assustadora e falando o mesmo idioma de quem o chamou. O selo deve ser forjado como um amuleto, de ouro ou prata, e usado sobre o peito

Anel mágico

Além do amuleto, é importante usar este anel, também feito de ouro ou prata e cheio de símbolos especiais, que formam uma combinação misteriosa e poderosa. Protege o exorcista dos ataques, em especial do bafo de enxofre dos espíritos. E, quando apontado contra eles, os obriga a realizar qualquer pedido, incluindo matar alguém

Vaso de cobre

Depois de controlar os demônios, Salomão teria usado um vaso, selado com símbolos especiais – cada um funcionaria como uma fechadura para cada ser. Se ele não obedecesse, o selo seria destruído e ele ficaria preso pela eternidade. Dentro do espaço de não mais do que 50 cm de altura, o dono do vaso pode manter um exército a seu dispor

Invocando o espírito

Veja exemplos de frases usadas nas “orações” para conjurar os anjos caídos

“Invoca-te e te conjuro, ó espírito. Eu ordeno que você, por intercessão dos mais poderosos príncipes, gênios e ministros do Tátaro, apareça.”

“Em nome do príncipe-chefe da Nona Legião de demônios, eu te invoco e te conjuro.”

“Senhor todo-poderoso. Eu ordeno que você apareça dentro deste círculo, numa forma humana, sem nenhuma deformidade ou monstruosidade.”

“Ordeno que me venha em paz, sem atraso, e satisfaço os meus desejos.”

FONTES Site Hermetics.org; livros The Lesser Key of Solomon, de Joseph H. Peterson; e Dictionnaire Infernal, de Jacques Auguste Simon Collin de Plancy