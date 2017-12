Lugares assombrados do Brasil, parte 2: Vivenda Santo Antônio

Gilberto Freyre foi um dos escritores mais importantes do Brasil. Além de Casa-Grande & Senzala, publicou dezenas de livros. Entre eles, Assombrações do Recife Velho, com relatos de fatos sobrenaturais. Não sabia ele que sua própria casa, a Vivenda Santo Antônio de Apipucos, um casarão colonial comprado nos anos 30, também era assombrada.

A primeira aparição rolou no fim dos anos 70, notada pela nora do escritor, Cristina. Ela via um menino, em torno de 10 anos de idade, andando pela casa. A aparição coincidiu com a construção de uma piscina na área que havia sido a senzala da propriedade na época colonial. O espírito só sumiu quando a família mandou rezar uma missa ao garoto numa igreja da cidade.

Após a morte de Gilberto Freyre, em 1987, a casa foi transformada em um museu da sua obra. Com os móveis e objetos até hoje no mesmo lugar, há quem diga que o casarão abriga outros fantasmas. Um deles é Seo Neo, escravo liberto e antigo funcionário da Vivenda, que às vezes aparece sentado em um banco do quintal, guardando a entrada da casa.

Funcionários da Fundação Gilberto Freyre já relataram que outros fenômenos acontecem na casa, como lâmpadas piscando sozinhas. Até o espírito da esposa do escritor, Magdalena Freyre, morta em 1997, teria aparecido no quarto do casal. Os restos mortais dela e do marido estão em um memorial, que fica dentro da Vivenda.

CONSULTORIA Angela Arena, pesquisadora e professora de turismo na Faculdade Anhanguera, e Mateus Fornazari, do site Sobrenatural

