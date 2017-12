Lugares assombrados do Brasil, parte 3: Cruz do Patrão

Não se sabe quem construiu (conquistadores holandeses ou algum senhor de engenho), mas há registros dessa coluna de 6 m de altura desde o início do século 19. Erguida à margem do Rio Beberibe, no istmo que ligava o porto de Recife à então vila de Olinda, a Cruz do Patrão servia para manobrar navios, ao ser alinhada com a igreja Santo Amaro das Salinas.

Com tantas histórias de morte num só lugar, há quem jure que as almas continuam em torno da Cruz do Patrão para vingar seu sofrimento. Um estudo arqueológico encomendado pela prefeitura não encontrou vestígios de esqueletos por lá. Ainda assim, há relatos orais de aparições, gemidos, almas penadas e perseguições por espíritos infernais no local.

Historiadores, como o recifense Pereira da Costa, contam que o terreno já foi cemitério de escravos que chegavam mortos da África. A escritora inglesa Maria Graham também relatou, em um livro de 1824, ter presenciado corpos mal sepultados por lá, com partes emergindo da terra. O local também teria sido usado para rituais religiosos, assassinatos e execuções.

O próprio Gilberto Freyre cita, em Assombrações do Recife Velho, que, durante um ritual religioso realizado por negros, o próprio diabo arrastou uma mulher para o mar. Ele era “preto como o carvão. Os olhos acesos despediam chispas azuis. Brasas vivas caíam-lhe da boca encarnada e ameaçadora. Pela garganta se lhe viam as entranhas onde o fogo ardia”.

CONSULTORIA Angela Arena, pesquisadora e professora de turismo na Faculdade Anhanguera, e Mateus Fornazari, do site Sobrenatural

