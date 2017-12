Lugares assombrados do Brasil, parte 6: a Rainha do Maranhão

Ana Jansen nasceu em 1793 e foi uma mulher à frente de seu tempo. Saiu de casa cedo, casou-se com ricaços duas vezes e acumulou muita grana. Fez de tudo para subir na vida: entrou na política, abriu jornal e foi apelidada de Rainha do Maranhão. Ana era tão dona de si que, no testamento, deixou bens para um filho que teve fora do casamento, outra afronta para a época. Ela morava na capital, São Luís.

A crueldade era outra característica de Ana Jansen. Dona de muitos escravos, sua autoridade era extrema. Certa vez, ela mandou arrancar todos os dentes de uma escrava, que tinha um belo sorriso, só pra mostrar quem mandava. Outros relatos apontam que uma vala em sua antiga propriedade serviu de túmulo para mais de 100 escravos, mortos de forma desumana.

Muita gente acredita que o espírito de Ana continua vagando em São Luís. Condenada a pagar por todo o sofrimento que causou, ela vagaria gritando de dor e arrependimento, em uma carruagem levada por cavalos sem cabeça. Dizem que o fantasma dela aparece nas noites de quinta-feira, partindo do cemitério do Gavião e tocando o terror pela capital.

CONSULTORIA Angela Arena, pesquisadora e professora de turismo na Faculdade Anhanguera, e Mateus Fornazari, do site Sobrenatural

