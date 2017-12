Lugares assombrados do Brasil, parte 8: fantasmas famosos

1) Tiradentes

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro foi construída no terreno em que ficava a cadeia em que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ficou preso durante três anos. Há quem diga sentir a alma do inconfidente no local, que hoje leva o nome de Palácio Tiradentes.

2) Artur Azevedo

3)Olavo Bilac

Dizem que o Theatro Municipal do Rio de Janeiro abriga fantasmas famosos, como o jornalista Artur Azevedo. Ele faria o discurso de inauguração do prédio, em 1909, mas morreu um ano antes. O poeta Olavo Bilac, que discursou no lugar do amigo, é outro suposto fantasma do local.

4) Dona Maria, a louca

Seus restos mortais foram levados para Lisboa, mas o fantasma dessa rainha de Portugal estaria assombrando o Convento do Carmo, no Rio de Janeiro. No local, uma placa lembra: “Pelas janelas deste prédio faziam-se ouvir as manifestações de demência da rainha-mãe”.

5) Tim Maia

Muita gente diz que já viu o espírito do cantor perambulando pelo Teatro de Niterói. Foi nesse palco que o síndico fez sua última aparição, em 8 de março de 1998, antes da gravação de um show. Ele passou mal, foi levado ao hospital e morreu uma semana depois.

6) Lampião

O Museu da Resistência, em Mossoró (RN), foi criado para lembrar a resistência da cidade contra a invasão do bando de Lampião, em 1927. Dizem que o cangaceiro não engoliu até hoje a derrota e seu espírito vaga lamentando pelos corredores.

CONSULTORIA Angela Arena, pesquisadora e professora de turismo na Faculdade Anhanguera, e Mateus Fornazari, do site Sobrenatural

