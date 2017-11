O que é cúspide, na astrologia? Ela muda alguma coisa?

A cúspide é o ponto intermediário em que o Sol está em transição, atravessando o último grau de uma constelação para adentrar o primeiro grau da próxima. De uma maneira mais simples, é a data em que termina o período de nascimentos sob um signo e começa o período do próximo.

Quem nasce na cúspide (ou seja, no último dia de seu signo) acaba absorvendo também características do seguinte, tornando-se um nativo híbrido aos olhos da astrologia. Por exemplo: se a pessoa nasce no último grau de Gêmeos, ela também é nativa de Câncer, sem por isso deixar de expressar traços geminianos.

Mas isso não causaria uma “crise de identidade”? Nem tanto, porque a data de nascimento define um mapa astral com vários elementos e uma complexa relação entre eles. O signo “principal”, mesmo que seja um híbrido da cúspide, é só uma dessas pistas que delineiam a personalidade da pessoa.

FONTES Livro 1.000 Formas de Interpretar o seu Horóscopo

CONSULTORIA Andreia Modesto, astróloga